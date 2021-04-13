В Акмолинской области ко Дню космонавтики проведены TEDx площадки

КОКШЕТАУ. 12 АПРЕЛЯ - В преддверии 60-летия первого полета человека в космос в системе образования области проведен ряд разноформатных мероприятий с участием учащихся, направленных на формирование значения развития космонавтики в век технологий и инноваций, сообщает управление внутренней политики, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы управления образования Акмолинской области, школьники среднего и старшего звена, студенты колледжей представили презентации о развитии отечественной и зарубежной космонавтики в ходе площадки в формате TEDx "Космос вчера, космос сегодня".

В рамках презентаций учащимися продемонстрированы космические решения современных проблем земной цивилизации, связанных с переходом к экономике информационного типа, обеспечением растущих энергетических потребностей, освоением новых безотходных технологий, глобальным экологическим контролем и охраной окружающей среды. Кроме того, участники рассказали о значении использования метеоспутников в народно-хозяйственной деятельности, благодаря применению которых оперативные прогнозы погоды в последние годы стали значительно более точными и надежными для развития сельского хозяйства", - рассказали в пресс-службе областного УВП.

Также для школьников организованы мероприятия, направленные на расширение кругозора учащихся о космонавтах, космических аппаратах и небесных телах, в виде конкурсов рисунков "Гарыштык киял" и подделок, написания эссе, проведения викторин и классных часов.

Челлендж видеорассказов по Дню космонавтики с хештегом #ГарыштыШарлаймынЖулдыздыТандаймын запустили студенты Индустриально-технического колледжа, а воспитанники детской художественной школы Кокшетау подготовили тематическую выставку рисунков", - добавила пресс-секретарь областного ведомства Индира Калимжанова.

В УВП также отметили, что в области ко Дню науки, тесно связанного с именем выдающегося казахстанского академика, ученого-геолога и первого президента казахстанской Академии наук Каныша Сатпаева, проведено более 300 онлайн-мероприятий.

Так, в Кокшетауском техническом институте МЧС РК проведен конкурс на лучшую научную работу среди курсантов с участием приглашенных ведомственных вузов МЧС России, Украины, Беларуси и Узбекистана", - заключили в ведомстве.

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