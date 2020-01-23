В Акмолинской области заместитель начальника колонии оштрафован на 12 млн тенге за взятку

Кокшетау. 22 января. Kazakhstan Today - В Акмолинской области заместитель начальника по режимной и оперативной работе учреждения ЕЦ-166/18 оштрафован за получение взятки, передает Kazakhstan Today.

21 января Степногорским городским судом Кожахметов Р.М. признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 12 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и специального звания "майор юстиции", - сообщили в антикоррупционной службе РК.

В ведомстве также рассказали, что ранее антикоррупционной службой Акмолинской области проводилось следствие в отношении Кожахметова. Он подозревался в получении взятки в сумме 400 тыс. тенге путем их перечисления на электронный кошелек Qiwi от гражданина за общее покровительство и создание благоприятных условий содержания для его сына, отбывающего наказание в данном учреждении.

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