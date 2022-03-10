В Акмолинской области началась регистрация на участие в интеллектуальной олимпиаде "Мын бала"

Фото: УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 9 МАРТА - Национальная олимпиада "Мын бала" - это первый масштабный проект, который проводится исключительно среди сельских школьников. В 2021 году количество участников достигло почти 300 тысяч казахстанских детей из 4 тысяч сельских школ страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В этом году регистрация на участие в национальной интеллектуальной олимпиаде для сельских школьников "Мын бала" начата с 19 февраля. Прием заявок продлится до 20 марта. Об этом на брифинге рассказали и.о. руководителя центра по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи "Акмоладарыны" Аягоз Алдабергенова и и.о. руководителя управления образования Акмолинской области Ботакоз Дюсенова, сообщает УВП региона.

Национальная интеллектуальная олимпиада "Мын бала" - уникальный проект национального масштаба, ориентированный на поддержку и развитие детей из сел, создание условий для их успешного конкурирования с городскими сверстниками, сокращение разрыва в знаниях.

В 2021 году от Акмолинской области 6486 учащихся участвовали в I этапе, из них во II этап прошли 263 учащихся, победителями стал 51 ученик. Всем победителям предоставляется бесплатный доступ к онлайн-школе BirgeOqy для дальнейшего обучения и развития навыков. Победителям предоставляется возможность зачисления в специализированные школы для одаренных детей вне конкурса", - рассказала Аягоз Алдабергенова.

По итогам олимпиады будут определены 1000 победителей по стране. Они получат возможность обучаться в ведущих школах страны - республиканские физико-математические школы, лицей "Білім-Инновация" и специализированные школы "Дарын", еще 5000 учеников смогут получать дополнительные занятия онлайн.

Цель олимпиады "Мын бала" - создание равных условий для развития способностей учеников сельской местности. Поддержка потенциала учащихся из отдаленных регионов становится еще более актуальной в свете 2022 года, который президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил Годом детей", - отметила Ботакоз Дюсенова.

В олимпиаде могут принять участие учащиеся 5-х и 6-х классов, обучающиеся последние два учебных года в сельских школах Казахстана.

Олимпиада "Мын бала" состоит из двух этапов. Первый этап пройдет с 4 по 8 апреля 2022 года. Второй - в период с 27 по 29 апреля.