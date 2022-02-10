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В Акмолинской области начаты противопаводковые мероприятия

09.02.2022, 17:08 34781
В Акмолинской области начаты противопаводковые мероприятия
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 9 ФЕВРАЛЯ - В Акмолинской области продолжается активная подготовка к предстоящему весеннему паводку. В комплексную работу задействованы все заинтересованные госорганы и организации, сообщает управление внутренней политики региона, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как отметили в департаменте по чрезвычайным ситуациям, подготовка к паводку начата еще в летний период. 
 

Акиматами регионов в 53 населенных пунктах проведены работы по обустройству, расширению и углублению водоотводных каналов 2,8 км, очистке русел рек - 22 км, очистке водоотводного канала - 27,2 км, укреплению, возведению и наращиванию имеющихся обвалований, ремонту дамб - 10,6 км, а также обустроено 21 водопропускное сооружение", - отметил заместитель начальника ведомства Канат Доспаев.

 
Кроме того, в рамках исполнения комплекса мер по предупреждению и устранению паводковых угроз предусмотрены мероприятия по проведению дноуглубительных работ русел рек Жабай, Колутон, Чаглинка, берегоукрепительных и русловыпрямительных в Целиноградском районе и строительство защитных дамб в Атбасарском районе.
 
Отметим, что на основе многолетних наблюдений в феврале, марте и апреле за сутки может выпасть месячная норма осадков, что может привести к возникновению опасных стихийных гидрометеорологических явлений. 
 
С целью оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой обстановки предварительно подготовлена группировка сил и средств подведомственных подразделений в количестве более 1000 единиц техники и 2,5 тысяч человек, а также 200 мотопомп, проводится работа по регулированию режима Астанинского, Селетинского и Чаглинского водохранилищ, службами контролируются все гидротехнические сооружения. 
 
На территории Акмолинской области в зонах возможного подтопления паводковыми и талыми водами находится ряд населенных пунктов.
 

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В Казахстане участников беспорядков пытаются выставить случайными прохожими - депутат мажилиса

10.02.2022, 16:09 36
В Казахстане участников беспорядков пытаются выставить случайными прохожими - депутат мажилиса
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
НУР-СУЛТАН. 10 ФЕВРАЛЯ - Депутат мажилиса парламента Гульнара Бижанова заявила об активных попытках реабилитировать арестованных за участие в погромах. При этом погромщиков выставляют случайными прохожими, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На сегодняшний день случайно задержанных людей уже нет в СИЗО. Это граждане, по которым конкретно имеются доказательства участия в той или иной мере в тех событиях. Да, по всем фактам, где полномочия были превышены, может даже с неоправданной жестокостью (мы не оправдываем действия органов правопорядка) - по каждому из них возбуждены уголовные дела и, скорее всего, еще будут возбуждаться", - цитирует Бижанову "Sputnik Казахстан".

 
Расследование ведется в рамках законодательства, без "эмоционального всплеска, который присутствовал в первые дни", отметила депутат в ходе круглого стола.
 
Она также заявила, что государство проигрывает информационную войну с псевдоактивистами после беспорядков, пишет Zakon.kz.
 

Надо признать, что государство проигрывает информационную войну. Конечно, есть тайна следствия, есть сроки проведения расследования, но здесь не одна Генпрокуратура должна участвовать. Я хочу сказать так: официальные СМИ в те январские дни, когда мы все сидели без доступа к интернету, были единственным источником информации. И вот эту волну, объем зрителей, который собрала наша уважаемая официальная пресса, нельзя терять и сейчас. Надо удержать эту волну. И сейчас вы также должны массированно подавать информацию, как делается это в развитых странах. Посмотрите, как ВВС это подают, каждые полчаса идет информация. Почему не показываются каждые полчаса эти события? Как громили города, как издевались над сотрудниками полиции, как издевались над военными, как поджигали их, как избивали. Есть отдельные публикации, но большую часть информационного пространства сейчас заполняет эта массовая истерия. Этого не должны мы допускать, потому что сильно падает уровень доверия общества к органам правопорядка", - заявила Бижанова.

 
Как считает депутат, необходимо цепко держаться принципа верховенства закона, и виновные должны быть наказаны, а МВД, Генпрокуратура и Министерство информации и общественного развития, используя доказанные ложные публикации, должны доводить до населения. 
 
Ранее о попытках увести террористов от ответственности заявил президент Касым-Жомарт Токаев.
 

Многие боевики покинули Алматы, кто-то растворился в сельской местности, кто-то ушел в соседние республики, кто-то по другому замаскировался. Сбривают бороду. Если их задерживают, то они кричат, что случайные прохожие", - сказал он.

 

ЕНПФ предупреждает об активизации мошенников и фейковых рассылках

10.02.2022, 15:49 2111
ЕНПФ предупреждает об активизации мошенников и фейковых рассылках
НУР-СУЛТАН. 10 ФЕВРАЛЯ - Единый накопительный пенсионный фонд сообщает о фейковых рассылках и участившихся случаях мошенничества, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Появилась новая мошенническая схема. Вкладчики ЕНПФ сообщают о том, что к ним обращаются посредники, которые, представляясь сотрудниками фонда, предлагают за отдельную плату помочь получить пенсионные накопления на жилье или лечение. Жертвами противоправных действий уже стали около 30 вкладчиков фонда", - сообщили в пресс-служба ЕНПФ. 

 
Также, по информации фонда, в социальных сетях и мессенджерах распространяется недостоверная информация о приобретении за счет пенсионных накоплений недвижимости через потребительские кооперативы или иные компании.
 

Возможность использования части пенсионных накоплений, превышающей порог минимальной достаточности, на жилье и лечение реализуется исключительно в электронном формате через уполномоченных операторов, утвержденных постановлением правительства Республики Казахстан", - напомнили в пресс-службе. 

 
На сегодняшний день уполномоченными операторами, принимающими заявления на использование части пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, являются АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк", АО "Народный банк Казахстана", АО Altyn Ban", АО "Банк ЦентрКредит" и АО "Банк Фридом Финанс Казахстан", а на использование пенсионных накоплений для лечения имеется единый оператор АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк". 
 
ЕНПФ рекомендует не обращаться для использования пенсионных накоплений к третьим лицам, не переходить по подозрительным ссылкам на незнакомые сайты и просит проверять информацию только на официальном сайте enpf.kz либо официальных страницах ЕНПФ в социальных сетях.
 
В фонде также напомнили, что все услуги ЕНПФ (включая предоставление индивидуальных пенсионных выписок, открытие счетов, заявление по переводу пенсионных накоплений в управляющие компании, изменение реквизитов и т.д.) предоставляются бесплатно
 

Депутаты обеспокоены проблемой дефицита питьевой воды в Атырауской и Мангистауской областях

10.02.2022, 15:01 3666
Депутаты обеспокоены проблемой дефицита питьевой воды в Атырауской и Мангистауской областях
НУР-СУЛТАН. 10 ФЕВРАЛЯ - Депутат сената Гумар Дюсембаев в ходе заседания сената парламента РК озвучил проблему дефицита питьевой воды в Атырауской и Мангистауской областях и предложил ряд мер для решения данного вопроса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, в Атырауской области водоснабжение производится за счет отбора воды из реки Жайык, которая является трансграничным водоемом.
 

Учитывая, что до 80% водных ресурсов реки формируется на территории России, состояние экологическое системы реки в республике зависит от объемов воды, поступающей из РФ. Анализ динамики стока реки показывает, что с 2006 года наблюдается устойчиво низкий уровень воды реки, даже при условии уменьшения потребления воды казахстанской стороной", - сообщил Гумар Дюсембаев.

 
Он отметил, что снабжение водой населения Исатайского, Курмангазинского, Жылыойского районов и нефтедобывающих предприятий, в том числе Тенгизского и Кашаганского месторождения для питьевых, технологических и технических нужд осуществляется из магистрального водовода "Астрахань-Мангышлак", конечным потребителем которого также является населения и предприятия Мангистауской области.
 

Активное расширение разработки Тенгизского и Кашаганского месторождения, а также развитие Атырауского нефтехимического парка и строительство газоперерабатывающего завода в ближайшей перспективе повлечет за собой увеличение дефицита воды названных областей. Для обеспечения растущего спроса потребления воды необходима реконструкция водовода, построенного 30 лет назад. Он работает в пределах своих технических возможностей", - заявил сенатор.

 
Он сообщил, что в Актюбинской области расположено уникальное месторождения пресных вод "Кокжиде", которое является одним из самых крупных в западном регионе и может стать основным источником пресной воды.
 
Также он отметил, что вблизи месторождения ведутся работы по разведке и добыче нефти свыше 10 недропользователями, что может привести к загрязнению подземных вод.
 
Для дальнейшего использования месторождения "Кокжиде" по обеспечению качественной питьевой водой населения Атырауской и Мангистауской областей депутат предложил ряд мер.
 
В частности, рассмотреть вопрос целесообразности определения единого оператора для проведения постоянного мониторинга за состоянием подземных вод данного гидрогеологического объекта.
 
Также он предложил изучить действующие контракты на разработку нефти в контуре месторождения "Кокжиде" на предмет допущения ухудшения экологической обстановки и загрязнения подземных вод. При этом необходимо запретить проведение дальнейших изыскательских работ и не продлевать контракты на добычу нефти или предложить нефтяным компаниям перейти на современные методы добычи, не оказывающие пагубное влияние на источник питьевой воды. 
 

Принять меры по дальнейшей ускоренной реализации проекта, связанные с разработкой ТЭО и ПСД, для обеспечения водой Атырауской и Мангистауской областей, выделив средства для этих целей из республиканского бюджета", - заключил депутат.

 

Сенатор указал на низкое оснащение пожарных и спасателей в Казахстане

10.02.2022, 14:50 4301
Сенатор указал на низкое оснащение пожарных и спасателей в Казахстане
Фото: УВП города Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 10 ФЕВРАЛЯ - Депутат сената Сергей Ершов в своем запросе на имя премьер-министра Казахстана обратил внимание на плохое материально-техническое оснащение пожарных и спасателей, а также низкий уровень их социальной защищенности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На сегодняшний день в государственной противопожарной службе 419 подразделений, более половины из которых расположены в приспособленных помещениях, а не в специальных. В частности, 112 требуют капитального ремонта, 20 подлежат сносу, так как находятся в аварийном состоянии. Необходимо отметить, что за годы независимости для государственной противопожарной службы построено только 26 комплексов депо", - сказал Сергей Ершов.

 
По его словам, количественные и качественные параметры пожарных депо недостаточны для должного оказания помощи населению.
 

В первоочередном порядке требуется строительство 124 комплексов пожарных депо как в городской, так и в сельской местности. На вооружении служб пожаротушения имеется 3553 единицы техники различного функционального назначения. При этом 730 эксплуатируются с 70-90-х годов и требуют обновления в связи с выработкой ресурса", - сообщил депутат.

 
Он напомнил, что в ходе январских событий было повреждено 30 единиц пожарно-спасательной техники, из которых силами министерства восстановлена 21 единица, остальные сняты с боевого счета. Также похищено 342 и повреждено 728 единиц пожарно-технического вооружения, что нанесло ощутимый урон и так небогатому оснащению органов гражданской защиты. При исполнении служебных обязанностей 10 сотрудников противопожарной службы получили различные травмы, включая одно огнестрельное ранение.
 

На сегодня остро стоит вопрос укомплектованности противопожарной службы и подразделений кадрами. На протяжении многих лет наблюдается отток квалифицированных специалистов по причине социальной незащищенности и низкой заработной платы", - сообщил Сергей Ершов. 

 
С учетом вышеизложенного, депутат предложил:
 
  • Предусмотреть необходимые средства на улучшение материально-технического положения органов гражданской защиты в рамках формирования республиканского бюджета на предстоящий период;
  • Рассмотреть вопрос создания на западе воинской части постоянной готовности;
  • Законодательно проработать вопросы осуществления жилищных выплат по аналогии с военнослужащими, сотрудниками органов внутренних дел, спецорганов и антикоррупционной службы. Выплат подъемных пособий, возмещение затрат при перемещении и продвижении по службе. Надбавок за работу в условиях, приближенных к боевым действиям, по аналогии с военнослужащими и сотрудниками органов внутренних дел. Санаторно-курортное обслуживание в случае получения увечья или заболевания при прохождении службы.
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в четверг

10.02.2022, 08:21 15476
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в четверг
НУР-СУЛТАН. 10 ФЕВРАЛЯ - В большинстве регионов Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег, лишь на юге республики будет без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным РГП "Казгидромет", местами ожидаются гололед, туман; на западе и юго-востоке страны - усиление ветра.
 
На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, ночью на севере области - гололед. 
 
Днем на западе, северо-западе Актюбинской области ожидается усиление ветра с низовой метелью, на востоке области - туман. 
 
На западе, севере Атырауской, на северо-западе Мангистауской, ночью и утром на юге и севере Алматинской областей ожидаются туман, гололед. 
 
На юге Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областей, на севере Восточно-Казахстанской, на севере и в центре Кызылординской, на севере и востоке Акмолинской, на западе, востоке и в центре Карагандинской, а также на юге, западе и в горных районах Туркестанской областей ожидается туман.
 
 
 

Штормовое предупреждение объявили в семи областях

09.02.2022, 21:15 28296
НУР-СУЛТАН. 9 ФЕВРАЛЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской, Кызылординской, Павлодарской, Карагандинской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 10 февраля на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 10 февраля на западе, северо-западе Актюбинской области ожидается низовая метель, ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. На востоке области ожидается туман. 
 
10 февраля на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. 
 
В Шымкенте ночью и утром 10 февраля ожидается туман. 
 
10 февраля на севере и в центре Кызылординской области ожидается туман. 
 
Ночью 10 февраля на юге Павлодарской области ожидается туман.
 
10 февраля на западе, востоке, в центре Карагандинской области ожидается туман.
 
10-11 февраля на северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, ночью 10 февраля гололед. Ветер северо-восточный, на северо-востоке области и в горных районах 15-20 метров в секунду. 
 
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в период с 10 по 12 февраля.
 
Министерство внутренних дел обратилось к водителям с предупреждением.
 

Около 160 кубометров снега вывезли из Алматы

09.02.2022, 20:47 29756
Около 160 кубометров снега вывезли из Алматы
Фото: Управление жилищной политики Алматы
АЛМАТЫ. 9 ФЕВРАЛЯ - С 12.00 9 февраля в Алматы началось выпадение снега. По состоянию на 18.00 в городе выпало 10 см снега, в предгорных и горных районах - 15 см, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С начала снегопада производится посыпка дорог противогололедными материалами. Использовано 450 тонн, сообщает управление жилищной политики города.
 
Организованы работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, мест общего пользования. Производятся работы по сметанию снега.
 
По состоянию на 18.00 вывезено 159 кубометров снега.
 
Задействованы 621 единица спецтехники, 201 пескоразбрасыватель и 1532 дорожных рабочих.
 
В районных акиматах и подрядных организациях организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.
 
По прогнозу Казгидромета, выпадение снега ожидается до утра 10 февраля. Температура воздуха ночью -4…-6. Туман, гололед.
 
Ранее Министерство внутренних дел обратилось к водителям с предупреждением.
 

В Казахстане транспортные полицейские изъяли 129 единиц боеприпасов для различных видов оружия

09.02.2022, 20:02 31226
НУР-СУЛТАН. 9 ФЕВРАЛЯ - Транспортные полицейские в ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с 19 января изъяли 129 единиц боеприпасов для различных видов оружия, сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В частности, при проведении обходов заброшенных зданий, расположенных возле станции Бурыл Жамбылской области, обнаружена тара, внутри которой находилось 60 патронов калибра 7,62 миллиметра, проинформировали в пресс-службе.
 
Также в ходе ОПМ изъято множество ценных вещей и предметов, похищенных в ходе мародерских действий, в том числе 35 единиц различного вида оружия, 
 

Сотрудниками департамента только в Алматы изъято 6 нарезных, 15 гладкоствольных, 4 пневматических единиц оружия, а также 1 газовый и 1 сигнальный пистолет", - отметили в ДП на транспорте.

 
Кроме того, в ходе ОПМ к административной ответственности за различные виды правонарушений привлечены более 500 человек. Оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок" продолжается.
 

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