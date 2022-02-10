В Акмолинской области начаты противопаводковые мероприятия

Фото: УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 9 ФЕВРАЛЯ - В Акмолинской области продолжается активная подготовка к предстоящему весеннему паводку. В комплексную работу задействованы все заинтересованные госорганы и организации, сообщает управление внутренней политики региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметили в департаменте по чрезвычайным ситуациям, подготовка к паводку начата еще в летний период.

Акиматами регионов в 53 населенных пунктах проведены работы по обустройству, расширению и углублению водоотводных каналов 2,8 км, очистке русел рек - 22 км, очистке водоотводного канала - 27,2 км, укреплению, возведению и наращиванию имеющихся обвалований, ремонту дамб - 10,6 км, а также обустроено 21 водопропускное сооружение", - отметил заместитель начальника ведомства Канат Доспаев.

Кроме того, в рамках исполнения комплекса мер по предупреждению и устранению паводковых угроз предусмотрены мероприятия по проведению дноуглубительных работ русел рек Жабай, Колутон, Чаглинка, берегоукрепительных и русловыпрямительных в Целиноградском районе и строительство защитных дамб в Атбасарском районе.

Отметим, что на основе многолетних наблюдений в феврале, марте и апреле за сутки может выпасть месячная норма осадков, что может привести к возникновению опасных стихийных гидрометеорологических явлений.

С целью оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой обстановки предварительно подготовлена группировка сил и средств подведомственных подразделений в количестве более 1000 единиц техники и 2,5 тысяч человек, а также 200 мотопомп, проводится работа по регулированию режима Астанинского, Селетинского и Чаглинского водохранилищ, службами контролируются все гидротехнические сооружения.

На территории Акмолинской области в зонах возможного подтопления паводковыми и талыми водами находится ряд населенных пунктов.