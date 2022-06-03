В Акмолинской области наградили победителей конкурса "Мемлекеттік тіл және БАҚ"

Фото: УВП Акмолинской обл.
КОКШЕТАУ. 2 ИЮНЯ - В Кокшетау прошла церемония награждения победителей областного конкурса "Мемлекеттік тіл және БАҚ", организатором которого выступило управление внутренней политики Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации УВП региона, в этом году в творческом состязании приняли участие 19 журналистов печатных изданий и телеканалов региона.
Открывая мероприятие, руководитель управления внутренней политики Алтынай Амренова отметила, что проведение ежегодного конкурса способствует продвижению политики по расширению сферы применения государственного языка и увеличению казахоязычного контента.
"Конкурс "Мемлекеттік тіл және БАҚ" - прекрасная возможность выявить "акул пера", которые вносят свой вклад в воспитание языковой культуры у казахстанцев и популяризацию государственного языка", - акцентировала руководитель областного ведомства.
Победителей определяли в трех номинациях - лучшая статья, телевизионная программа и публикация на интернет-медиаресурсах. Было рассмотрено более 40 газетных статей и телепрограмм. Все они посвящены актуальным проблемам в сфере применения государственного языка.
Победителем в номинации "Лучшая статья" стал материал журналиста областной газеты "Арқа ажары" Серика Жетпискалиева о статусе казахского языка в современном обществе. В номинации "Лучшая телепередача" обладателем первого места стала редактор областного телеканала "Кокше" Гульмира Аманбаева. В студии она встречается с интересными собеседниками и обсуждает актуальные проблемы в жизни общества на государственном языке. Самым лучшим материалом среди новостных порталов стала статья собственного корреспондента ИА "BAQ.KZ" Асем Кулжанова", - добавили в УВП, отметив, что победители конкурса были награждены дипломами и сертификатами.