В Акмолинской области наградили победителей конкурса "Мемлекеттік тіл және БАҚ"

НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Северный антициклон сохранит свое влияние на западные регионы Казахстана, погода сохраняется без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На остальной территории Казахстана под влиянием ложбины циклона ожидается неустойчивая погода, пройдут дожди, в горных районах юго-востока сильный дождь. По республике ожидаются гроза, шквал, град, усиление ветра, на востоке ночью и утром - туман, в центре на поверхности почвы - заморозки", - сообщает РГП "Казгидромет".

На севере, западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается град, шквал, на северо-востоке, юго-западе, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на юге, востоке и в горных районах Алматинской области ожидается шквал, на востоке и в горных районах области усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.

На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается шквал, на севере, западе области, в горных и предгорных районах усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В Акмолинской области ночью на севере, днем на севере, юге, востоке области ожидаются град, днем на севере, востоке, юге области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Костанайской области на западе, севере ожидаются град, днем на севере, востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.

В центре Кызылординской области, днем в Павлодарской области на западе, востоке, в центре, в Восточно-Казахстанской области на севере-западе ожидается усиление ветра, порывы 15-20 метров в секунду, ночью и утром на северо-востоке Восточно-Казахстанской области - туман.

Днем на севере Карагандинской области ожидается усиление ветра, порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на юге, востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на востоке Карагандинской области ожидаются на поверхности почвы заморозки 1 градус.

В центре Кызылординской области, по городу Семею Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане ожидается дождь, +21 - +23 градуса, скорость ветра 9-14, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

В Алматы ожидается дождь, +25 - +27 градусов, скорость ветра 2-7, при грозе порывы 12 метров в секунду.