В Акмолинской области напряженно-стабильная паводковая обстановка

Кокшетау. 31 марта. Kazakhstan Today - В настоящее время на территории Акмолинской области напряженно-стабильная паводковая обстановка, передает корреспондент агентства.

Основные стоки талых вод скапливаются на территории Бурабайского и Зерендинского района, которые движутся по реке Кылшакты в сторону города Кокшетау. 31 марта 2019 года в 04.25 произошел прорыв тела плотины Кенесаринская. Плотина Кенесаринская на реке Кылшакты вблизи с. Кенесары из земляной насыпи длиной 2 690 метров, максимальная высота 12,17 метра. Объем чаши плотины по данным Есильской бассейновой инспекции составляет 3,8 млн кубометров. Вода в чашу плотины поступает по каналу от плотины села Озерное и талых вод с полей вдоль канала. Водосброс и его регулировка осуществляется при помощи переливных трубчатых сифонов в количестве 6 штук (диаметром 600 миллиметров)", - сообщили в пресс-служба ДЧС Акмолинской области.

По данным ведомства, "угрозы подтопления села Кенесары не имеется, вода движется по руслу реки Кылшакты в сторону плотины Ивановская, находящейся в 17 километрах от областного центра. Однако, согласно мониторингу, объем притока воды на Ивановской плотине пошел на спад на 10 сантиметров. На пути следования вода, оставаясь на полях, теряет скорость, что прогнозирует сокращение ожидаемого объема в Кокшетау. Выставлены посты наблюдения за мониторингом на Кенесаринской, Ивановской плотинах и на притоке реки Кылшакты Кокшетау. Задействовано 258 человек, 20 единиц техники".

В круглосуточном режиме оперативным штабом ведется мониторинг паводковой ситуации в Акмолинской области. С повышением температурного режима и выпадением осадков продолжается интенсивное таяние снега, ослабление ледовой обстановки. На отдельных гидрологических постах произошло полное очищение русла ото льда, на некоторых постах наблюдается редкий ледоход", - отмечается в сообщении.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства