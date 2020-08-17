В Акмолинской области нашли 22 новых исторических памятника

Кокшетау. 16 августа. Kazakhstan Today - В Атбасарском районе по итогам археологических раскопок идентифицировали 22 новых исторических памятника, передает Kazakhstan Today.

Многие из этих объектов по внешнему характеру относятся к ранней железной эпохе, рассказали в управлении внутренней политики. По информации областного центра по охране и использованию историко-культурного наследия, природа и климатические условия Атбасарского района сказались на характере памятников. Юго-восточную, юго-западную части можно отнести к равнинной степи. Низкие горы и устойчивые водные источники. В ранней железной эпохе скотоводство развивалось исключительно на таких землях.

В северной и северо-западной частях на реках Ишим, Жабай обнаружены стоянки эпохи бронзы, начиная с неолита, в южной части преимущественно археологические объекты раннего железного века. Кроме того, были обнаружены захоронения эпохи Средневековья. Также были идентифицированы археологические памятники современного периода", - сообщил специалист Рауан Ержанов.

Некоторых археологические объекты, найденные на территории района, расположены вблизи реки Жабай и находятся на территории пастбищ, а также под водой. На следующий год планируются провести спасательные работы.

Археологи утверждают, что вновь обнаруженным древним памятникам ничто не угрожает.

К слову, до обнаружения более 20 исторических памятников в Атбасарском районе было 114 археологических объектов. Из них 2 находятся на стадии ликвидации. Местные археологи говорят, что обнаружили его в ходе недавних исследований.

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