В Акмолинской области обнаружены артефакты ботайской культуры

УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 14 ИЮЛЯ - В год 30-летия Независимости страны в Акмолинской области с успехом проходит археологический сезон. Успешными стали результаты проекта "Археологические исследования ботайской культуры на поселении Красный Яр", реализуемого на территории энеолитического поселения, расположенного в 10 километрах от Кокшетау, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Как сообщили в управлении внутренней политики, сотрудниками Акмолинского областного историко-краеведческого музея при раскопках на поселении ботайской культуры в районе села Красный Яр обнаружено более 50 артефактов. Среди них - фрагменты керамической посуды, наконечники стрелы и дротиков, костяное изделие с засечками и многое другое.

Результаты экспедиции были удачными. Было обнаружено более 50 артефактов. Это фрагменты керамической посуды, большой остеологический материал, также наконечники копий, стрел и другие вещи. После проведения исследовательских работ будет проведен ряд анализов, после чего все артефакты пополнят экспозицию музея. Среди находок также встречаются и особо примечательные - наконечник стрелы, несколько наконечников дротиков, костяное изделие с засечками, ретушер-отбойник", - сообщил директор областного историко-краеведческого музея Куаныш Шакшаков.

Как отметили в управлении внутренней политики области, в работе экспедиции приняли участие не только сотрудники музея, но и учащиеся Жаксынского, Зерендинского районов, а также студенты и профессорско-преподавательский состав.

Мне очень нравятся раскопки. Я в первый раз в подобной экспедиции, до этого ездил по нашей районной местности. Тут, конечно, интереснее. Если в следующем году будет вновь такая экспедиция, то я обязательно приму в ней участие", - поделился впечатлениями самый юный участник экспедиции 11-летний Данил Петренко из села Запорожья Жаксынского района.

В УВП добавили, что недавно в рамках проекта музея "Культурное наследие Сарыарки: преемственность древних и средневековых культур" в селе Тассуат Жаркаинского района найден боевой топор, предположительно датируемый временем андроновской культуры. Уникальную находку обнаружил учитель истории и основатель краеведческого музея села Дамир Гафаров. Вес оружия составляет 900 граммов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства