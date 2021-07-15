Система Orphus

В Акмолинской области обнаружены артефакты ботайской культуры

14.07.2021 10774
В Акмолинской области обнаружены артефакты ботайской культуры
УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 14 ИЮЛЯ - В год 30-летия Независимости страны в Акмолинской области с успехом проходит археологический сезон. Успешными стали результаты проекта "Археологические исследования ботайской культуры на поселении Красный Яр", реализуемого на территории энеолитического поселения, расположенного в 10 километрах от Кокшетау, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в управлении внутренней политики, сотрудниками Акмолинского областного историко-краеведческого музея при раскопках на поселении ботайской культуры в районе села Красный Яр обнаружено более 50 артефактов. Среди них - фрагменты керамической посуды, наконечники стрелы и дротиков, костяное изделие с засечками и многое другое.
 

Результаты экспедиции были удачными. Было обнаружено более 50 артефактов. Это фрагменты керамической посуды, большой остеологический материал, также наконечники копий, стрел и другие вещи. После проведения исследовательских работ будет проведен ряд анализов, после чего все артефакты пополнят экспозицию музея. Среди находок также встречаются и особо примечательные - наконечник стрелы, несколько наконечников дротиков, костяное изделие с засечками, ретушер-отбойник", - сообщил директор областного историко-краеведческого музея Куаныш Шакшаков.

 
Как отметили в управлении внутренней политики области, в работе экспедиции приняли участие не только сотрудники музея, но и учащиеся Жаксынского, Зерендинского районов, а также студенты и профессорско-преподавательский состав.
 

Мне очень нравятся раскопки. Я в первый раз в подобной экспедиции, до этого ездил по нашей районной местности. Тут, конечно, интереснее. Если в следующем году будет вновь такая экспедиция, то я обязательно приму в ней участие", - поделился впечатлениями самый юный участник экспедиции 11-летний Данил Петренко из села Запорожья Жаксынского района.

 
В УВП добавили, что недавно в рамках проекта музея "Культурное наследие Сарыарки: преемственность древних и средневековых культур" в селе Тассуат Жаркаинского района найден боевой топор, предположительно датируемый временем андроновской культуры. Уникальную находку обнаружил учитель истории и основатель краеведческого музея села Дамир Гафаров. Вес оружия составляет 900 граммов. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая