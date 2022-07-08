В Акмолинской области обнаружили уникальные изделия эпохи бронзы

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КОКШЕТАУ. 7 ИЮЛЯ - Уникальные изделия эпохи бронзы на поселении Кеноткель обнаружили акмолинские археологи. Они вскрыли несколько курганов, относящихся к андроновской культуре, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам специалистов, артефакты, найденные в захоронениях, свидетельствуют о жизни и культуре в этом регионе 4 тысячелетия назад и представляют собой большую научную ценность, сообщает " Хабар 24 ".

По данным телеканала, на поселении Кеноткель расположено около 200 археологических памятников. Все они начали изучаться еще в 80-е годы прошлого столетия. За это время ученым удалось определить их главную особенность - все они относятся к совершенно разным эпохам. Так, здесь расположены памятники период каменного, бронзового, железного веков и Средневековья.

Раскопки на поселении Кеноткель проводятся ежегодно. И с каждым разом находки не перестают удивлять археологов. В этот раз они нашли керамическую посуду, фрагменты бронзовых изделий и украшений. На первый взгляд находки ни о чем не говорят, но после подробного изучения, говорят специалисты, детали раскрывают ранее неизведанные страницы истории.

Впервые мы нашли такую керамическую посуду малой формы. Это эпоха поздней бронзы. Здесь нет никаких орнаментов, но есть надписи, похожие на древнетюркскую письменность раннего железного века. Значит, это был переходный период. В целом узоры на другой керамической посуде рассказывают о мировоззрении, верованиях и культуре людей, населявших этот край в 17-15 века до нашей эры", - сказал директор областного центра по охране и использованию историко-культурного наследия Жасулан Укеев.

По словам ученых, многие курганы на поселении Кеноткель оказались разграбленными и разрушенными. Поэтому раскопки идут на тех памятниках, состояние которых требует восстановления.

Наука любит тишину. Мы прежде всего хотим защитить, спасти данные объекты историко-культурного наследия. Поэтому здесь мы ставим цель не спеша изучить, но и заниматься рекультивацией данных объектов. То есть что это значит? Восстановить их первоначальный вид, как они выглядели в тот или иной период", - говорит докторант Кокшетауского университета имени Ш. Уалиханова Талапкер Уалиев.

В исследованиях участвуют и местные школьники. Если про эпоху бронзы, курганы и артефакты они слышали только на уроках истории, то сейчас могут напрямую соприкоснуться с наследием веков.

Сейчас раскопки близятся к завершению. Археологи продолжат исследования уже в стенах музея. Все находки будут отреставрированы, изучены и сверены с другими историческими материалами. Так станут известны новые свидетельства о быте и культуре древних людей. После все артефакты пополнят музейные экспозиции.