В Акмолинской области открыли движение по отремонтированному мосту

Кокшетау. 2 ноября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области открыли проезд по мосту возле поселка Шортанды, передает Kazakhstan Today.
Эксплуатирующей компанией были выполнены все необходимые ремонтные работы по восстановлению путепровода. Дорожники установили шарнирно-анкерные крепления и отремонтировали деформационные швы", - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
Временное ограничение движения для всех видов автотранспортных средств по путепроводу на 75-м километре транспортной развязки (Шортанды) платного участка дороги Нур-Султан - Щучинск было введено 14 октября.
В результате несбалансированности веса пролетов на мосту произошел отрыв деформационного шва от устоев, из-за этого консольная часть пролетного строения переместилась вверх, образовав дефект. Путепровод находится в эксплуатации более 12 лет. Его протяженность составляет 70 метров. Сейчас по транспортной развязке обеспечен безопасный и бесперебойный проезд автотранспортных средств", - говорится в сообщении.
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