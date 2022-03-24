В Акмолинской области открылся музей

Фото: УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 23 МАРТА - В честь весенного праздника Наурыз в Коргалжынском районе Акмолинской области открылся первый краеведческий музей, сообщает управление внутренней политики региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Теперь ознакомиться с историей, информацией о лицах, внесших вклад в развитие региона, а также увидеть культурные памятники жители и гости региона смогут в новом музее, расположенном в районном центре.

Создание музея - результат совместной поисковой и собирательской деятельности всех жителей региона.

В приветственном слове руководитель района Берик Жанбаев выразил особую признательность местному населению за помощь в сборе экспонатов.

Впервые в нашем районе мы открываем историко-краеведческий общественный музей. Я уверен, что этот музей станет ценным культурным местом для наших потомков. Здание, в котором находится музей, считается одним из исторических памятников", - поделился аким района.

После традиционной церемонии разрезания ленты гости ознакомились с экспозициями музея. Экспонаты распределены по разным тематикам: программа "Рухани жангыру", национальная идентичность, история района и школы. Немалая часть этнографического материала представлена предметами быта, а также можно увидеть свидетельства времен и Великой Отечественной войны.

По словам заслуженного краеведа, пенсионера Аманжола Аужанулы, в Коргалжынском крае, который имеет почти столетнюю историю, найдено и выявлено еще немало загадочных исторических памятников.

Напомним, подготовка к открытию началась еще в 2019 году, когда был создан специальный фонд силами местного населения. Зданием для музея был определен архитектурный исторический памятник.

Стоит отметить, что музей дает прекрасную возможность познакомиться с историей района более чем 5 тыс. туристам в год.