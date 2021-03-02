В Акмолинской области отметили День благодарности

Кокшетау. 1 марта. Kazakhstan Today - В Кокшетау состоялось мероприятие, посвященное Дню благодарности, отмечаемого в стране пятый год, передает Kazakhstan Today.

В своем приветственном слове аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, поздравляя акмолинцев, отметил значимость этого дня для всех казахстанцев.

С благодарностью, как одной из высших моральных ценностей, связаны многие страницы нашей истории. Благодарность друг другу за поддержку давала людям в трагические годы политических репрессий и депортаций возможность вновь обрести надежду, заново начать жизнь. Сегодня очевидцы и потомки тех, кто пережил эпоху гонений, с огромной теплотой вспоминают заботу и гостеприимство, обретённые на священной казахской земле", - подчеркнул руководитель региона.

К участникам мероприятия со словами благодарности обратились ветеран труда, почетный гражданин города Кокшетау Болат Жанадилов, многодетная мама Мина Жексембаева, представители этнокультурных объединений и другие.

Сегодня мы живем в свободной стране, весь мир открыт для нас. Мы живем рука об руку с казахами, корейцами, немцами, ингушами и другими этносами, вместе строим будущее наших детей. В этот день хочу выразить слова благодарности жителям нашей области, нашему Елбасы и президенту за мир и согласие в Казахстане", - отметил член объединения поляков области Павел Трищ.

В ходе мероприятия ряд акмолинцев был награжден медалью "Халык алгысы", благодарственными письмами акима области за укрепление единства и согласия, казахстанской идентичности, высокое служение гуманистическим идеалам добра.

В День благодарности спортивные объекты Кокшетау Дворец спорта "Бурабай", школа триатлона, спорткомплекс имени Кажымукна и футбольный клуб "Окжетпес" объявили День открытых дверей для медицинских работников. Врачи и медицинский персонал смогут посетить спортивные секции данных организаций на бесплатной основе, сообщает управление внутренней политики.

К слову, в регионе в честь Дня благодарности проведено более 1000 различных мероприятий. В их числе акции с участием волонтеров, молодежи, предпринимателей и жителей по оказанию помощи социально-уязвимым слоям населения в рамках благотворительного марафона "Караван милосердия: 30 добрых дел", концерты, выставки, челленджи в онлайн-режиме.

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