В Акмолинской области построят новые детсады

КОКШЕТАУ. 24 МАРТА - В Акмолинской области проводится активная работа по повышению качества и доступности дошкольного образования. Для этого в районах и городах ежегодно строятся дошкольные учреждения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает управление внутренней политики, в этом году в регионе выделены средства на строительство еще трех детских садов: в селе Коянды Целиноградского района, в поселке Нурлы Кош села Красный Яр Кокшетау и детского сада для маломобильных групп в микрорайоне Коктем областного центра.

В настоящее время в области более 33 тысяч детей 1-6 лет охвачены дошкольным воспитанием, а то практически 77,6%.

В 2020 году создано 634 новых места за счет открытия семи дошкольных организаций на 481 место и расширения 5 детских садов на 153 места. В селе Тонкерис Шортандинского района завершается строительство детского сада на 140 мест, продолжается строительство трех детских садов на 840 мест, два из них в Целиноградском районе и один детский сад для детей с нарушением речи на 280 мест в городе Кокшетау", - сообщили в управлении образования.

Как отметили в ведомстве, в сферу дошкольного образования активно вовлекается бизнес. Количество частных дошкольных организаций увеличилось до 119 единиц, создано свыше 11 тысяч мест.

В рамках государственно-частного партнерства в системе дошкольного воспитания и обучения реализуются 13 проектов с суммой инвестиций свыше 800 миллионов тенге.

В регионе в этом году в целях увеличения охвата детей в возрасте от 1 до 6 лет планируется перевести в ясли-сад 37 детских садов. Кроме того, в 86 детских садах созданы условия для детей с особыми образовательными потребностями.

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