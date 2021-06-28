В Акмолинской области продолжают стимулировать население к вакцинации

КОКШЕТАУ. 27 ИЮНЯ - В Акмолинской области продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в регион поступило 264 200 доз вакцин первого и второго компонентов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Управление внутренней политики региона уточняет, что на предприятиях ряда регионов области приняты меры для стимулирования населения к вакцинации от коронавируса.

Например, в Целиноградском районе работодатель предоставляет работникам дополнительные дни отпуска и начисляется премия. В Жаркаинском районе раздаются наборы продуктов питания. Центр ПМСП Красный Яр вакцинированным раздают наборы витаминов. Сотрудникам государственных органов и коммунальных предприятий, получившим прививку, предоставляется один день отгула", - проинформировала главный санитарный врач Айнагуль Мусина.

Не остались в стороне и крупные предприятия области. В Кокшетау АО "Кокшетауские минеральные воды" ежедневно поставляет по 100 бутылок минеральной воды в филиал ТОО "ViaMedis" для выдача вакцинированным. Профсоюз ТОО "Аксай нан" выплачивает по 2 тыс. тенге. Индивидуальные предприниматели в Аккольском районе стимулируют граждан подарочными наборами, акциями, скидками и лотереями на промышленные товары.

Денежные выплаты в размере 200 тыс. тенге привитым сотрудникам предоставляет АО "Алтын Алмаз" в Степногорске и 100 тыс. тенге в ТД "Жулдыз" Атбасарского района. Золотодобывающее предприятие ТОО "RG Gold" в Бурабайском районе вакцинирующимся работникам представляют доплату к заработной плате в сумме 25 тыс. тенге.

Абонементы и сертификаты на спортивные и развлекательные объекты и оплату больничного листа предоставляют в Шортандинском, Целиноградском и Жаркаинском районах.

В области действует 131 прививочный пункт, 120 мобильных бригад. Также на вакцинацию в ряде районах задействованы 11 передвижных медицинских комплексов.

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