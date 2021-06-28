Система Orphus

В Акмолинской области продолжают стимулировать население к вакцинации

27.06.2021 6967
КОКШЕТАУ. 27 ИЮНЯ - В Акмолинской области продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в регион поступило 264 200 доз вакцин первого и второго компонентов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Управление внутренней политики региона уточняет, что на предприятиях ряда регионов области приняты меры для стимулирования населения к вакцинации от коронавируса.
 

Например, в Целиноградском районе работодатель предоставляет работникам дополнительные дни отпуска и начисляется премия. В Жаркаинском районе раздаются наборы продуктов питания. Центр ПМСП Красный Яр вакцинированным раздают наборы витаминов. Сотрудникам государственных органов и коммунальных предприятий, получившим прививку, предоставляется один день отгула", - проинформировала главный санитарный врач Айнагуль Мусина. 

 
Не остались в стороне и крупные предприятия области. В Кокшетау АО "Кокшетауские минеральные воды" ежедневно поставляет по 100 бутылок минеральной воды в филиал ТОО "ViaMedis" для выдача вакцинированным. Профсоюз ТОО "Аксай нан" выплачивает по 2 тыс. тенге. Индивидуальные предприниматели в Аккольском районе стимулируют граждан подарочными наборами, акциями, скидками и лотереями на промышленные товары. 
 
Денежные выплаты в размере 200 тыс. тенге привитым сотрудникам предоставляет АО "Алтын Алмаз" в Степногорске и 100 тыс. тенге в ТД "Жулдыз" Атбасарского района. Золотодобывающее предприятие ТОО "RG Gold" в Бурабайском районе вакцинирующимся работникам представляют доплату к заработной плате в сумме 25 тыс. тенге.
 
Абонементы и сертификаты на спортивные и развлекательные объекты и оплату больничного листа предоставляют в Шортандинском, Целиноградском и Жаркаинском районах. 
 
В области действует 131 прививочный пункт, 120 мобильных бригад. Также на вакцинацию в ряде районах задействованы 11 передвижных медицинских комплексов.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая