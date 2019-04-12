В Акмолинской области прошел форум в честь второй годовщины программы "Рухани жангыру"

Кокшетау. 11 апреля. Kazakhstan Today - С начала реализации программы "Рухани жангыру" в Акмолинской области прошло более семи тысяч мероприятий, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в честь второй годовщины программы в Кокшетау состоялся форум "Рухани жангыру - улт болашагынын темір казыгы" с участием лидеров общественного мнения, ученых, молодежи и представителей гражданского общества, сообщает управление внутренней политики.

Участники мероприятия ознакомились с выставкой "Улы даланын жеті кыры", на которой представлены макеты сакральных объектов региона, произведения местных поэтов и писателей, монографии ученых, энциклопедии о достопримечательностях региона.

С момента реализации программы духовных реформ многие молодые люди глубже узнали историю своей родины, познакомились с примерами истинного патриотизма выдающихся личностей прошлого и современности", - сказал известный журналист и публицист Жабал Ергалиев.

Проректор КГУ имени Ш. Уалиханова Аманай Сейткасымов подчеркнул роль высших учебных заведений в осуществлении идей программы. Сегодня на базе университета создан региональный Экспертный Совет. В двух ведущих вузах области открыты кафедры "Рухани жангыру", для усиления научной платформы которых проведено 2 научные экспедиции, 15 научно-практических конференций, издано 2 сборника и 4 монографии ученых.

Также в ходе форума обсуждены вопросы реализации проектов в сфере образования, сохранения и популяризации сакральных объектов региона, подведены промежуточные итоги документа и намечены дальнейшие планы.

Продолжилось мероприятие на площадке перед новым дворцом бракосочетания, где развернулось настоящее театральное действие, организованное творческими коллективами города, областными Советом отцов, Советом матерей, общественным фондом "Шанырак". На живописном берегу озера Копа установлена белоснежная юрта, выставка прикладного искусства и предметов национального быта. На импровизированной площадке публике представлены народные обряды и праздничный концерт.

В честь знаменательной даты в регионе приурочен целый ряд мероприятий: состоялось открытие фотогалереи "Улы даланын Улы есімдері", виртуальная экскурсия для школьников "Степногорск - город, рожденный в степи", открытие зала "Рухани жангыру" в библиотеке Кокшетау, различные творческие конкурсы, встречи, диалоговые площадки и тематические лекции.

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