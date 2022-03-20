В Акмолинской области прошла сельскохозяйственная ярмарка

КОКШЕТАУ. 19 МАРТА - В преддверии праздника Наурыз в областном центре прошла очередная сельскохозяйственная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей из Аккольского, Астраханского, Атбасарского, Буландынского, Бурабайского, Биржан сал, Зерендинского, Сандыктауского, Шортандынского районов и Кокшетау, а также АО "НК СПК Кokshe", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Аким области Ермек Маржикпаев лично проинспектировал цены на продукцию товаропроизводителей, сообщает управление внутренней политики.
Аграрии региона привезли мясные и колбасные изделия, свежую рыбу, яйца, молоко и молочную продукцию, муку, картофель и другую продукцию. Цены на все продукты ниже рыночных на 10-15%.
По информации управления сельского хозяйства и земельных отношений, более 90 сельхозтоваропроизводителей региона представили на ярмарке более 56,6 тонны продукции.
Для жителей и гостей Кокшетау представлены свыше 40 наименований продуктов питания местных производителей.
Жительница Кокшетау Махмуда Ахмеджанова всегда посещает ярмарку. По словам женщины, цены здесь всегда ниже рыночных.
Сегодня на ярмарке было большое разнообразие продуктов. Довольна, что у нас в городе проводятся такие ярмарки. Всегда покупаю продукцию только от местных товаропроизводителей, и, конечно, радуют цены. Хотелось бы, чтобы ярмарки проводились чаще", - поделилась покупательница.
К слову, хорошее настроение создавала и концертная программа, организованная артистами и творческими коллективами областного центра и районов.
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МНЭ не поддержало строительство мемориала Мунайтпасулы в Туркестанской области
20.03.2022, 16:13 5031
НУР-СУЛТАН. 20 МАРТА - Министерство национальной экономики РК не поддержало строительство мемораильного комплекса имени Кажымукана Мунайтпасулы в Туркестанской области, сообщили в пресс-службе ведомства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Проект "Строительство мемориального комплекса имени Кажымукана Мунайтпасулы" в Ордабасинском районе Туркестанской области общей стоимостью 1,1 млрд тенге был заявлен в Министерство национальной экономики для выделения 511,9 млн тенге на строительство при уточнении республиканского бюджета, пояснили в пресс-службе.
Однако в настоящее время приоритетными направлениями в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" являются модернизация объектов образования (расширение школ, строительство детских садов), здравоохранения (ремонт поликлиник, строительство врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов) и другие социальные объекты. Таким образом, мемориальный комплекс в Туркестанской области не поддержан министерством", - проинформировали в МНЭ.
В одном из дворов Кокшетау жители устроили праздник Наурыз мейрамы
20.03.2022, 15:32 6796
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 20 МАРТА - В Кокшетау жильцы жилого комплекса "Тандау" по собственной инициативе устроили во дворе праздник Наурыз, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С раннего утра во дворе жилого комплекса звучит праздничная музыка - жильцы дома своими силами организовали для своих детей веселье. Возле подъезда накрыли стол из национальных блюд, сообщили в управлении внутренней политики.
Мы между собой разделили все обязанности. Всех жильцов нашего дома поздравляю с весенным праздником Наурыз. Желаю счастья, благополучия, процветания и стабильности!" - поделился житель дома.
Больше всего восторга вызвало происходящее у детей, которые радовались празднику во дворе, танцевали под звуки музыки.
Наурыз - народный праздник, а теперь он пришел и в наш дом. Я думаю, это великолепно, когда люди сами создают себе праздник, а не ждут, что кто-то устроит им веселье", - считает жительница дома Гульнар.
Инициатива жителей вызвала бурное обсуждение в социальных сетях.
Все правильно - лучше самим устроить себе праздник и поднять настроение!", - выразила общее мнение пользователь Instagram.
Также жители получили подарки от застройщика этого дома и от КСК "Жемчужина".
Жители дома поблагодарили организаторов и пожелали хорошего настроения и благополучия в новом году.
В честь празднования Наурыза в регионе проведут более 1000 мероприятий.
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в воскресенье
20.03.2022, 10:07 15421
НУР-СУЛТАН. 20 МАРТА - Под влиянием ложбины циклона и фронтальной деятельности на юго-западе, юго-востоке, востоке, в северной половине РК пройдут осадки, в южной половине преимущественно в виде дождя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На западе, юге и в центре страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По РК ожидается туман, усиление ветра, в южной половине - гололед, на севере и востоке - низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".
Днем на севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель, на юге, востоке области - туман, днем на севере, западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Днем на севере Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы до 23 метров в секунду, низовая метель, на востоке и юге области - туман.
Ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области - туман, днем на севере, западе области - усиление ветра до 15-20, порывы до 23 метров в секунду.
На юге и в горных районах Алматинской области ожидается туман, на востоке области - усиление ветра до 17-22 метров в секунду.
В горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью - гололед, на севере области, в горных районах - туман.
Утром и днем на севере Мангистауской области - туман, гололед. На севере, юго-востоке Западно-Казахстанской области, на западе, севере Атырауской области, Актюбинской области, на севере Павлодарской области, ночью в центре и на востоке Восточно-Казахстанской области, Кызылординской области - туман.
Штормовое предупреждение объявили в семи областях
19.03.2022, 20:48 36366
НУР-СУЛТАН. 19 МАРТА - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане ночью и утром 20 марта ожидается туман.
20 марта днем на севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На юге, востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, западе области 15-20 метров в секунду.
20 марта на севере, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.
20 марта на севере, западе Актюбинской области ожидается туман.
Днем 20 марта на севере Костанайской области ожидается низовая метель. На востоке и юге области туман. Ветер юго-западный, днем на севере области 15-20, порывы 23 метра в секунду.
20 марта в центре Кызылординской области ожидается туман.
Утром и днем 20 марта на севере Мангистауской области ожидается туман, гололед.
20 марта ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере, западе области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.
Народные гуляния "Ұлы Дала мекенім!" в честь Наурыз мейрамы прошли в Кокшетау
КОКШЕТАУ. 19 МАРТА - Сегодня в рамках празднования Наурыз мейрамы в Кокшетау прошли народные гуляния "Ұлы Дала мекенім!". Для жителей и гостей областного центра на территории Арбата дружбы был организован настоящий праздник, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В весенний солнечный день для участников мероприятия была представлена выставка ярких работ Союза мастеров декоративно-прикладного искусства при Акмолинской АНК, ОО "Асыл Аналар", мастеров и ремесленников района Биржан сал, Буландынского и Зерендинского районов, сообщает управление внутренней политики региона.
Горожан встретили баурсаками, наурыз коже, пловом, горячим чаем, специально приготовленными коллективом Дома дружбы совместно с областными этнокультурными объединениями.
На территории Арбата дружбы также была организована праздничная торговля, желающие могли покататься на качелях алтыбакан.
Порадовала участников и концертная программа, которую вниманию зрителей предоставили лучшие творческие коллективы областного центра.
Народные гуляния посетил аким области Ермек Маржикпаев. Руководитель региона побеседовал с жителями, пожелал им мира, добра, благополучия и успехов.
Активное участие в мероприятии приняли жильцы близлежащих домов, которые угощали гостей различными лакомствами, пели песни и танцевали.
Сегодня проходит замечательное мероприятие. Очень рады, что впервые после пандемии мы все вместе можем отметить праздник Наурыз. Мы пришли всем домом. У всех жителей хорошее настроение, все веселятся и наслаждаются этой праздничной атмосферой. Хочу поздравить всех земляков с Наурыз мейрамы и пожелать достатка и благополучия в каждый дом", - поделилась жительница Кокшетау Асель Омарова.
В целом в Акмолинской области в рамках празднования Наурыз мейрамы пройдет более 1000 различных мероприятий.
Более 14 тыс. человек эвакуировали за сутки из опасных районов Украины, в том числе 17 казахстанцев - Минобороны РФ
19.03.2022, 18:38 33536
Фото: telegram/Посольство Казахстана в Украине
МОСКВА. 19 МАРТА - За сутки из опасных районов Украины эвакуировано свыше 14 тысяч человек, в том числе 17 казахстанцев, сообщили в Минобороны РФ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки без участия официального Киева из опасных районов Украины, Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы в Россию 14 397 человек, из них 2 781 ребенок, а всего с начала проведения специальной военной операции уже 297 тысяч 858 человек, из них 63 465 детей", - цитирует РИА Новости начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.
По его словам, без какого-либо участия украинской стороны удалось осуществить безопасную эвакуацию на запорожском направлении в Республику Крым 181 иностранного гражданина из девяти государств: 32 - граждане Нигерии, 23 - Узбекистана, 17 - Казахстана, семь из Ливана, шесть из Шри-Ланки, четыре - граждане Пакистана, и по одному гражданину Сербии и Туниса, а также 90 граждан Украины.
По данным Sputnik.kz, на сегодняшний день в Казахстан репатриационными рейсами прибыли 836 человек из Украины.
Как ранее сообщило министерство иностранных дел РК, в городе Катовице (Польша) и в очереди на пересечение украинско-польской границы казахстанцев нет. В эвакуационной точке сбора в Харькове находятся три казахстанца, в городе Сумы находится один человек, с которым поддерживается регулярная связь.
Также сообщалось, что, по данным дипломатов, в осажденном Мариуполе находятся 18 казахстанцев, но из-за отсутствия интернета и связи узнать об их состоянии невозможно.
Информации от МИД РК об эвакуированных 18 марта казахстанцах пока не поступало.
Партия AMANAT провела в Алматы митинг в поддержку послания президента
АЛМАТЫ. 19 МАРТА - В Алматы прошел митинг, организованный городским филиалом партии AMANAT в поддержку президентской программы политических реформ, озвученной в послании главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В мероприятии, состоявшемся в сквере имени Шокана Уалиханова, приняли участие члены AMANAT, представители молодежного крыла партии, депутаты мажилиса, известные общественные деятели и горожане, представляющие сферы культуры, науки, предпринимательства и другие.
Участники митинга пришли с транспарантами в поддержку озвученной программы политических преобразований.
Выступая перед собравшимися, исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов отметил, что казахстанцы, преодолевая испытания, обрели свою независимость, которую необходимо беречь как самое дорогое наследие, как "аманат" предыдущих поколений.
Сегодня мы можем уверенно сказать, что предложенные президентом политические реформы открывают новую страницу в истории нашей страны и становятся точкой отсчета "Нового Казахстана", - сказал Асхат Оралов.
Член фракции AMANAT в мажилисе Саясат Нурбек отметил, что президентская программа политических преобразований создает новую культуру диалога между партией и гражданским обществом. Преемственность, справедливость и прогресс становятся ключевыми направлениями реформ.
Один из городских предпринимателей - Нуркен Рахимов также призвал казахстанцев объединиться. Только в стабильной стране можно вести бизнес и развиваться.
В январе я своими глазами увидел, что бывает, когда нарушен мир и спокойствие в стране. Я на себе почувствовал, как легко можно потерять все, что есть у тебя: мир, покой, спокойную жизнь. И знаете, я не хочу, чтобы это снова повторилось", - поделился он.
По словам депутат мажилиса Динары Закиевой, AMANAT, по сути, единственная партия в Казахстане, которая соблюдает гендерный баланс.
Чем больше женщин в политике, тем эффективнее решаются вопросы социальной защиты населения, вопросы материнства и детства", - заявила она.
В свою очередь вице-президент Международного общества казахского языка Максим Рожин отметил, что благодаря системной политике в нашей стране нет ущемления по языковым принципам.
Моя родина - Казахстан. Я всегда готов внести свой вклад в развитие нашей независимой страны вместе с членами партии", - сказал он.
Активист партии Айсулу Ерниязова акцентировала внимание собравшихся на возможностях для молодежи.
Сформирован президентский молодежный кадровый резерв - это прозрачный и эффективный социальный лифт для молодежи. Это возможность для наиболее квалифицированных, амбициозных и креативных молодых людей занять руководящие должности в системе госуправления",- подчеркнула Айсулу Ерниязова.
Также на митинге выступили депутаты мажилиса Ерлан Саиров, Айдос Сарым, Жанарбек Ашимжан, секретарь городского маслихата Станислав Канкуров, журналист Сергей Пономарев, предприниматель Ларион Лян, профессор, доктор исторических наук Ханкелди Абжанов, многодетная мать Сана Жандай, певец Ибрагим Ескендир и другие.
В Алматы снесут незаконно построенный 12-этажный многоквартирный дом
АЛМАТЫ. 19 МАРТА - Постановлением Алматинского городского суда от 18 марта 2022 года удовлетворен иск управления градостроительного контроля, суд постановил: снести незаконно возводимый 12-этажный многоквартирный дом по адресу: микрорайон Шугыла, улица Байтели батыра, 24, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Судебные тяжбы с ТОО "АРТ-ТЕХНОСС" продолжались с июня 2021 года.
Ранее на основании обращений граждан управлением градостроительного контроля проведена проверка. Выявлен ряд нарушений в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, соответственно, были составлены административные протоколы", - сообщил заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев на своей официальной странице в Instagram.
Далее в специализированный межрайонный экономический суд города Алматы инициировано исковое заявление к ТОО "АРТ-ТЕХНОСС" о сносе незаконно возводимого объекта.
Решением суда от 09.12.2021 года в удовлетворении иска отказано. Управлением подана апелляционная жалоба в Алматинский городской суд, сегодня иск был удовлетворен", - написал замакима.
Он добавил, что в кейсе коллег из управления градостроительного контроля и управления городского планирования и урбанистики немало судебных разбирательств по ряду объектов незаконного строительства.
Ранее сообщалось, что жильцы домов в предгорье Алматы требуют остановить застройку.
Точечная застройка давно стала больной темой. Города застраиваются хаотично, зачастую без учета мнения общественности, заявил 27 января министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в ходе круглого стола в СЦК.
Для решения этой проблемы МИИР РК совместно с Ассоциацией урбанистов Казахстана запускает портал "Берекелi бастама", где каждый казахстанец сможет предлагать идеи для улучшения инфраструктуры городов страны и голосовать за наиболее актуальные инициативы граждан, сообщил глава ведомства.
Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин 23 декабря 2021 года в ходе брифинга заявил, что точечная застройка в Алматы идет без согласования с МЧС. Как сообщалось ранее, в случае разрушительного землетрясения в Алматы может быть разрушено до 60% зданий.
Стоит отметить, что жители Алматы в последнее время стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
15 января стало известно, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в рамках поручений главы государства подготовило ряд мер по демонополизации строительного рынка и его конкурентному развитию.