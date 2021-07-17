В Акмолинской области прошла выставка работ народных мастеров

КОКШЕТАУ. 16 ИЮЛЯ - В регионе на протяжении нескольких месяцев проходят районные этапы областного конкурса мастеров и ремесленников декоративно-прикладного искусства "Менін Отаным - менін Казакстаным", посвященного 30-летию независимости страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Конкурс проводится с целью воспитания казахстанского патриотизма, реализации творческого потенциала мастеров, развития казахского национального искусства и продвижения ценностей труда, сообщает управление внутренней политики.

16 июля выставка творческих работ мастеров прошла в Ерейментауском районе.

11 мастеров из различных уголков нашего района представили на выставке свои оригинальные работы из дерева, кожи, войлока, шерсти, бисера, изделия с национальным колоритом, различные поделки и сувениры. Для участников была предоставлена возможность не только продемонстрировать свои изделия, но и плодотворно общаться в кругу коллег, обрести новый опыт и повысить свой профессионализм", - рассказали в отделе внутренней политики района.

Члены жюри во главе с руководителем КГУ "Когамдык келісім" Ермеком Нугмановым отметили высокий художественный уровень представленных работ, технику и мастерство участников.

Среди нас множество талантливых и творческих людей, которые любят историю и культуру нашей страны и эту любовь вкладывают в то, что делают своими руками. Мы благодарим всех мастеров прикладного искусства за возможность прикоснуться к богатому культурному наследию нашего народа", - отметили члены жюри.

Решением жюри гран-при конкурса завоевал Элем Нахшир из села Тургай, представивший на конкурс изготовленные головные уборы, обувь в национальном стиле, элементы конной упряжки.

Все призеры и участники были награждены грамотами и ценными подарками от организаторов.

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