В Акмолинской области прошло чествование пожилых людей

НУР-СУЛТАН. 1 ОКТЯБРЯ - В Акмолинской области сегодня состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию людей старшего поколения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
1 октября в Казахстане, как и во всем мире, отмечается День пожилых людей. Не обходят стороной этот праздник и в Акмолинской области. Почетными гостями мероприятия стали ветераны труда, государственной службы, правоохранительных органов, судебной системы, труженики тыла, представители ветеранских организаций районов области", - сообщили в управлении внутренней политики области.
К участникам мероприятия со словами поздравления и благодарности обратился аким области Ермек Маржикпаев.
Этот год для всех нас является знаковым: мы отмечаем юбилей независимости нашей страны, подводя итоги ее развития за 30 лет. За этот период Казахстан добился значительных успехов и стал известен во всем мире. Каждый из вас, находясь сегодня на заслуженном отдыхе, продолжает приносить пользу обществу и участвует в развитии нашей области и страны в целом", - отметил руководитель региона.
В своем выступлении аким области сообщил об итогах социально-экономического развития региона и о принимаемых мерах по социальной поддержке лиц старшего возраста. Сегодня в области созданы все условия для реабилитации пожилых людей в пяти медико-социальных учреждениях, специальными услугами на дому охвачены более 2 тысяч пожилых граждан. Более 1500 человек получают санаторно-курортное лечение.
В рамках мероприятия благодарственными письмами акима области и ценными подарками были награждены более 30 ветеранов труда и общественных деятелей. В их числе - председатель совета ветеранов Акмолинской области Госман Толегул, ветеран сферы здравоохранения Болат Жанадилов, ветеран труда Зура Шуатаева, народная артистка Казахстана Жибек Багисова, ветеран государственной службы Галина Марченкова и другие.
К слову, в области в рамках месячника социальной поддержки пожилых граждан и инвалидов, более 25 тысячам граждан за счет бюджетных средств будет выплачена единовременная материальная поддержка на общую сумму 170 миллионов тенге.
Чествования ветеранов пройдут в течение месяца в учреждениях и предприятиях региона всех форм собственности.
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В Алматы отметили 80-летие битвы за Москву
02.10.2021, 14:04 29620
АЛМАТЫ. 2 ОКТЯБРЯ - В Алматы отметили 80-летие битвы за Москву, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В память о битве за Москву, которая началась 30 сентября 1941 года, в Алматы при участии внучек легендарного Ивана Панфилова Айгуль и Алуы Байкадамовых, ветеранов города и представителей дипломатической миссии России возложены цветы к Монументу Славы и стеле "Москва". Участники акции почтили память героических предков, сообщили в представительстве Россотрудничества в Казахстане.
В эту памятную дату также в Алматы первоклассники Lakeview school Almaty прошли посвящение в юные панфиловцы, присоединившись к международному движению "Нас миллионы панфиловцев". Руководство школы уделяет огромное внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения и противодействую фальсификации фактов истории Второй мировой войны.
Мы считаем, что дети должны знать и помнить не только 9 Мая, когда идут красивые парады на больших площадях в различных странах. Они также должны знать, что война - это сложно, это горе, это разлуки, труд женщин и детей. Нам важно акцентировать их внимание на том, что, несмотря ни на какие границы и национальности, наши деды и прадеды защищали наш общий дом", - отметила заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Казахстане Татьяна Барышникова.
В Россотрудничестве отметили, что навсегда вписаны в историю имена панфиловцев, подольских курсантов, бойцов народного ополчения и обычных граждан, которые героически защищали Москву. Под командованием генерала Ивана Панфилова бойцы 316-й стрелковой дивизии в ходе ожесточенных боев уничтожили в общей сложности до 9000 немецких солдат и офицеров, более 80 танков и другой техники противника.
Токаев прокомментировал 30-летние полета Тохтара Аубакирова в космос
02.10.2021, 13:41 35020
НУР-СУЛТАН. 2 ОКТЯБРЯ - Со дня исторического полета первого космонавта-казаха прошло 30 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
30 лет назад с Байконура отправился в исторический полет первый казах-космонавт Тохтар Аубакиров. Это событие положило начало реализации программы космических исследований Казахстана. Сегодня освоение космоса служит интересам нашего народа и нашей национальной экономики", - написал президент РК Касым-Жомарт Токаев в Twitter.
Неустойчивая погода с осадками ожидается в субботу в Казахстане
02.10.2021, 09:36 72280
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 2 ОКТЯБРЯ - Неустойчивая погода с осадками ожидается в субботу на большей части территории Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ложбина циклона и связанные с ним атмосферные фронты по-прежнему сохранит свое влияние на восточную половину Казахстана, где ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег), в горных районах юго-востока временами сильные осадки, усилится ветер. Западная половина Казахстан окажется под властью обширного европейского антициклона", - сообщает Казгидромет.
На севере, северо-востоке Костанайской области утром ожидаются туман, гололед, низовая метель, на севере, северо-востоке области усилится ветер до 15-20 метров в секунду. На западе Северо-Казахстанской области ожидается туман, на востоке области ветер до 15-20 метров в секунду.
В горных районах Туркестанской, на большей части Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В северной половине Восточно-Казахстанской, на севере и востоке Карагандинской областей ожидаются туман, гололед, в северной половине и на юге Восточно- Казахстанской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В южной части и в горных районах Алматинской, Жамбылской областей усилится ветер до 15-22 метров в секунду, утром на севере и в горных районах ожидается туман.