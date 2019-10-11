В Акмолинской области работник управления молодежной политики и ряд представителей общественных объединений осуждены за хищения

Кокшетау. 10 октября. Kazakhstan Today - Работник управления молодежной политики Акмолинской области и ряд представителей общественных объединений осуждены за хищения бюджетных средств, передает Kazakhstan Today.

"Антикоррупционной службой Акмолинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении главного специалиста КГУ "Управление по вопросам молодежной политики по Акмолинской области" К.М. Аскар и представителей общественных объединений Б.Н. Ануарбек, А.А. Исина, Е.Б. Нурахмет и Ч.К. Жусупова. Они путем мошенничества, изготовления и использования подложных договоров и отчетных документов, совершили хищение бюджетных денежных средств в сумме 1 416 954 тенге, выделенных в рамках государственного социального заказа по организации деятельности трудовых отрядов "Жасыл ел", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.

9 октября приговором Кокшетауского горсуда указанные лица признаны виновными и осуждены: Аскар - к штрафу в сумме 14 169 540 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе; Ануарбек, Исин, Нурахмет и Жусупов - к ограничению свободы сроком на 2 года.

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