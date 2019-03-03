В Акмолинской области разъяснили ситуацию по выкупу земельных участков для переселенцев

Кокшетау. 2 марта. Kazakhstan Today - В Акмолинской области разъяснили ситуацию по выкупу земельных участков, предназначенных для переселенцев, передает Kazakhstan Today.

Земельный участок общей площадью 196,27 гектара, расположенный в административных границах сельского округа Жибек жолы Аршалынского района первоначально принадлежал ТОО "Астана Жер - 2007" на праве частной собственности. Далее участок продан ТОО "InterComGroup", которое обратилось с ходатайством в акимат Аршалынского района с намерением реализовать крупный инвестиционный проект по строительству микрорайона с 1500 однотипными современными жилыми домами. В целях реализации данного проекта и развития пригородной зоны города Астаны, акиматом Аршалынского района принято положительное решение", - сообщили в областном управлении внутренней политики.

По информации ведомства, в связи с тем что указанный земельный участок расположен в пригородной зоне Астаны, данный вопрос рассмотрен управлением архитектуры и градостроительства Астаны и ТОО НИПИ "Астанагенплан" о включении земельного участка площадью порядка 200 га в черту населенного пункта станции "42 разъезд". Данный проект был включен в Межрегиональную схему территориального развития Астанинской агломерации.

"Постановлением акимата Аршалынского района и решением сессии районного маслихата согласована и утверждена корректировка разработанной схемы развития и застройки генерального плана, совмещенного с проектом детальной планировки 42 разъезда. После включения земельного участка в черту населенного пункта, ТОО изменено целевое назначение земельного участка на строительство и обслуживание индивидуальных жилых домов, малоэтажной застройки, коммерческих и культурно-бытовых объектов. При этом, согласно 11 статье Земельного кодекса Республики Казахстан, должна была быть уплачена разница между кадастровой (оценочной) стоимостью и ранее выкупленной стоимостью земельных участков, а также сельскохозяйственные потери, которые ТОО не выплачены в районный бюджет", - пояснил руководитель аппарата акима Аршалынского района Ризат Сабиров.

Сообщается также, что на сегодня в бюджет района не поступила указанная выплата от ТОО. По произведению ТОО выплат в районный бюджет необходимые работы будут возобновлены.

Как отметили в акимате района, в 2018 году с бюджета района выделены средства на разработку проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей разъезда 42 Аршалынского района, проведены конкурсные процедуры по определению проектных организаций.

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