В Акмолинской области реализуется проект "Активное долголетие"

Кокшетау. 11 июня. Kazakhstan Today - В Акмолинской области обсуждают проект Национального плана "Активное долголетие", направленный на повышение качества жизни людей старшего поколения, сообщили в управлении внутренней политики региона, передает Kazakhstan Today.

В рамках плана мероприятий планируется открытие Центров Активного долголетия во всех регионах страны. Центр представляет собой досуговое учреждение, где люди старшего поколения могут изучать английский язык, пройти курсы компьютерной грамотности, заниматься лечебной физкультурой, танцами и др. В итоге, люди пожилого возраста активно вовлекаются в общество и у них улучшается психоэмоциональное состояние.

Пока такие центры действуют только в нескольких городах страны.

В Акмолинской области с 2017 года для пенсионеров работает Клуб семейного воспитания "Омир".

Начинали мы с 20 человек, но количество желающих заниматься у нас постоянно растет. В прошлом году было порядка 200 пожилых людей, но количество желающих гораздо больше и растет с каждым годом", - рассказывает председатель общественного объединения "Омир" Юлия Сарсекеева.

По ее словам, в центре пожилым людям предлагают самые разные услуги и виды досуга. "Это консультации врачей, массаж, иглоукалывание, беседы с психологами, есть в планах и бассейн, и йога для поддержания жизненного тонуса и здоровья. К сожалению, сейчас посещения нашего клуба ограничены в связи с карантинными мероприятиями. Но надеемся, что в ближайшее время занятия возобновятся и мы сможем реализовать еще несколько интересных идей", - сообщила она.

В Клубе семейного воспитания пожилые люди могут заниматься рукоделием, музыкой и танцами, посещать лектории, уроки казахского и английского языков, театральный кружок. Для них организуют посещения музеев, театров, выставок, кино, проводят праздники. Кроме того, учат людей старшего поколения пользоваться мессенджерами и соцсетями на смартфонах.

Все услуги в клубе семейного воспитания пенсионерам оказываются бесплатно в рамках государственного социального заказа.

Эксперты по вопросу старения называют масштабирование Центров активного долголетия по всей стране крайне необходимой и своевременной мерой.

Представители управления координации и занятости социальных программ также говорят об актуальности открытия центров.

Пожилые люди оказываются наиболее уязвимыми в условиях чрезвычайного положения в стране. Пребывание в изоляции, безусловно, приводит к негативным последствиям для здоровья пожилых людей, особенно одиноких. Поэтому поддержка пожилых людей должна быть одной из приоритетных задач в настоящее время", - отметили в ведомстве.

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