В Акмолинской области состоялся автопробег, посвященный Дню Победы

КОКШЕТАУ. 9 МАЯ - Традиционная акция состоялась в рамках празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Шортандинском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В мероприятии приняли участие более десяти автомобилистов, рассказали в управлении внутренней политики. В автоколонне можно было увидеть как раритетные автомобили, так и современные иномарки.

Патриотическая акция стартовала с Центральной площади, охватив главные улицы поселка. Финальной точкой пробега стал Центральный парк райцентра.

Как отметили организаторы, подобные мероприятия способствуют сохранению памяти о войне и преемственности поколений.

Цель автопробега - передать историческую правду о Великой Отечественной, содействовать патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения шортандинцев", - отметил руководитель отдела внутренней политики Ерболат Жапаров.

Участники пробега выразили желание, чтобы такие акции памяти проводились чаще.

Это же наша великая история, это же победа. Деды наши, прадеды, бабушки, дедушки воевали, дали нам свободу, чтобы мы могли бы жить на этой земле. И дай бог, чтобы каждый житель, наши дети помнили об этом", - говорит участник автопробега Игорь Жевлаков.

По прибытию в конечную точку маршрута участники мероприятия в память героев, погибших во время Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания и возложением венков и цветов к Вечному огню.





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