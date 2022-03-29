В Акмолинской области состоялся областной айтыс школьников "Бала акын - жасдарын"

КОКШЕТАУ. 28 МАРТА - В рамках объявленного Года детей в регионе проводятся различные масштабные мероприятия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На днях в Буландынском районе в рамках проекта "Тысяча лет степного фольклора и музыки" программы "Рухани жаңғыру" состоялся областной айтыс школьников "Бала акын - жасдарын", посвященный Году детей и 355-летию Казыбек би. Мероприятие направлено на возрождение памяти о славных сынах казахского народа, посвятивших свою жизнь борьбе за единство и независимость, выявление и поощрение талантливых и одаренных исполнителей, повышение уровня исполнительского мастерства, развитие искусства импровизации и развитие талантов, сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.
В творческом состязании приняли участие юные акыны из Ерейментауского, Буландынского, Бурабайского районов и городов Нур-Султан, Кокшетау Акмолинской области в возрасте от 12 до 18 лет.
Мастерство айтыскеров оценивало компетентное жюри под председательством акына-импровизатора, директора Акмолинской областной универсальной научной библиотеки Кудайберли Мырзабека, члена Международного союза поэтов айтыса и жыршы-термеши, директора городской информационно-библиотечной системы Куаныша Оспана, директора областного филиала общественного объединения "Союз писателей Казахстана", акына Мергена Токсанбая.
По итогам голосования обладателем Гран-при стал Нұрғиса Елешұлы из Буландынского района. Первое место занял Сәттібек Сэригболатұлы из Ерейментауского района. Обладателем второго почетного места стал Ақтілек Хайымқан из г. Макинка Буландынского района, третье место завоевала акын из Нур-Султана Науат Жакатаева.
Участники и болельщики особо отметили уровень организации мероприятия.
Хочу поблагодарить организаторов мероприятия. Уровень проведения был очень высоким. Заметно, что айтыс развивается в регионе и среди школьников. Хотелось бы, чтобы подобные мероприятия проводились чаще", - отметил Нұрғиса Елешұлы.
Победителям и призерам творческого состязания вручены дипломы и ценные подарки.