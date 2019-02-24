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В Акмолинской области в 2018 году по итогам проверок предприятий устранено 98,8% нарушений трудового законодательства

15.02.2019, 10:34 16579
Кокшетау. 15 февраля. Kazakhstan Today - В Акмолинской области на многих предприятиях нормы трудового законодательства соблюдаются в полной мере, передает Kazakhstan Today.
 
Вопросы соблюдения норм трудового законодательства на особом контроле госорганов. По информации руководителя управления инспекции труда Берика Мустафина, в 2018 году по итогам проверок предприятий области было устранено 98,8% нарушений трудового законодательства. Была выявлена задолженность по заработной плате перед 2 159 работниками, которая на сегодня практически полностью погашена.
 
Также в области ведется работа по повышению заработной платы низкооплачиваемым категориям работников. Уже более 23 тысячам человек повышена заработная плата на 15-35 тысяч тенге. 
 
Однако есть ситуации, когда рабочие не всегда готовы к решениям своего руководства. По данным областного УВП, неоднозначная ситуация произошла в ТОО "Capital Projects LTD". 7 февраля для 65 сотрудников цеха стал незапланированным выходным днем из-за аварии, выведшей из строя работу завода. Чтобы наверстать производство было принято решение - рабочий день перенести на 9 февраля. Недовольные такой постановкой вопроса некоторые работники отказались выходить, за что не были допущены к своим местам через день.
 
По заверениям руководства предприятия, приказ о выходе работников в выходной день был изготовлен своевременно. Рабочие были осведомлены об этом по телефону и за выход на работу в выходные дни сотрудникам выплатят компенсацию.
 

Нашим сотрудникам вовремя выплачивается зарплата, предоставляются льготы. Работа в выходные, праздничные дни и ночное время им оплачивается. Вопрос временного отстранения их от работы был необходим для проведения служебной проверки", - пояснил один из учредителей ТОО Максим Божко.

 
По словам учредителя, вопрос данный урегулирован. С сотрудниками предприятия проведена встреча. Найден компромисс, и сейчас все вернулись к своим обязанностям. Остальные вопросы, которые были подняты во время разговора, будут решаться индивидуально.
 

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