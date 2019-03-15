Кокшетау. 14 марта. Kazakhstan Today - В Акмолинской области ведутся активные противопаводковые мероприятия, передает Kazakhstan Today.

В Акмолинской области проводится активная подготовка к предстоящему паводковому периоду. В 43 населенных пунктах проведены работы по обустройству, расширению и углублению 10,2 километра водоотводных каналов; укреплению и наращиванию 9,3 километра обвалований; ремонту дамб; возведено 1,3 километра новых временных насыпных дамб. На 6,3 километра проведено дноуглубление и спрямление русел рек. Проведен ремонт дамбы-шлюза Самарское, сообщили в областном управлении внутренней политики.

В целях недопущения подтопления из населенных пунктов области вывезено более 322,7 тыс. кубометров снега. Заготовлено 216 тонн ГСМ, 13,4 тыс. тонн инертных материалов, 59,6 тыс. мешкотары. В целях оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой обстановки созданы специальные группировки сил и средств гражданской защиты общей численностью 2,4 тыс. человек и свыше 1300 единиц спецтехники", - проинформировал начальник ДЧС Акмолинской области Алексей Советов.

В УВП также отметили, что в целях определения более точных гидрологических данных (влагозапасы, объемы снега) филиалом Казгидромета совместно с ДЧС трижды проведены экспедиционные объезды по реке Жабай.

Кроме того, для мониторинга обстановки в области постоянно действуют 19 метео-, 29 гидро- и 10 агропостов. Планируется организовать круглосуточное дежурство более 98 дополнительных постов наблюдения за состоянием и уровнем воды на опасных участках рек.

Также проводятся мероприятия по подготовке гидротехнических сооружений к работе в паводок. Особое внимание уделяется регулированию режима Астанинского, Селетинского и Чаглинского водохранилищ.

С 12 марта начато проведение взрывных работ по рыхлению, дроблению и ослаблению ледового покрытия в 10 районах на площади 21,2 тыс. квадратных метров.

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям, с населением проведена разъяснительная работа: проведено около 16,6 тыс. подворовых обходов, населению вручено более 26 тыс. рекомендаций, проведено 112 сходов, всего охвачено более 42 тыс. человек.

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