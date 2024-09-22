21.09.2024, 10:29 45656
В Акмолинской области выросло количество заболевших коклюшем
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Кокшетау. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года в Акмолинской области почти в 7 раз выросло количество заболевших коклюшем, сообщает Almaty.tv.
Санитарные врачи связывают рост заболевания с отказом от плановой иммунизации детей, ведь коклюш - вакциноуправляемая инфекция.
83 процента - это невакцинированные, из них 55 процентов отказались вакцинироваться, семеро детей не привиты по причине медицинских отводов. Законченная вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка и вирусного гепатита пента- и гексавакциной составляет 62 процента. Как видите, мы не достигли необходимых ВОЗ рекомендуемых показателей", - рассказала изданию главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина.
В Акмолинской области зарегистрированы 62 случая болезни, из них 41 подтвержден официально.
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22.09.2024, 09:55 4706
Высокую пожароопасность объявили синоптики в 11 регионах Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В большинстве регионов Казахстана ожидается гроза, ветер и чрезвычайно высокая пожарная опасность, сообщает Казгидромет.
В Астане, Кокшетау и Акмолинской области сегодня ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.
На большей части Улытауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской и Карагандинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Туркестанской и Жетысуской областях ожидается гроза с ветром до 15-20 метров в секунду.
Сильный ветер также прогнозируют в Северо-Казахстанской и Павлодарской областях.
20.09.2024, 19:58 71406
Гибель солдата в Мангистауской области: в Минобороны высказались о действиях офицера
Фото: кадр из видео Минобороны
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Астана. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 20 сентября, во время брифинга в СЦК заместитель министра обороны РК по воспитательной и идеологической работе Шайх-Хасан Жазыкбаев прокомментировал гибель солдата-срочника в Мангистауской области.
Ситуация в Актау произошла вечером, около 17.00. В 21.00 по приказу министра по тревоге был поднят вертолет, и я возглавил комиссию, проверил все обстоятельства, поговорил с офицером, солдатами, в 02.30 всех в СИЗО заключили. Возбуждено уголовное дело. Вина? Однозначно виноват, он там "неосторожно" и так далее говорит, но его это не оправдывает, и понесет наказание по статье "Убийство", - рассказал Шайх-Хасан Жазыкбаев.
Он добавил, что если в ходе расследования будет установлена вина других военных, то они тоже будут наказаны в рамках УК РК.
Напомним, 7 сентября около 17.10 командир взвода одной из воинских частей МО РК Актау на территории полигона "Оймаша" произвел выстрел из табельного пистолета ПМ в рядового Б., от которого последний скончался. В этот же день западным региональным военно-следственным управлением начато досудебное расследование по факту умышленного убийства.
20.09.2024, 16:17 77131
"Сидит с наглой мордой": учителя из Мангистау привлекли к ответственности за нарушение педагогической этики
Фото: Depositphotos
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Актау. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Учителя одной из школ села Баутино Мангистауской области привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение основных принципов педагогической этики.
В редакцию издания inaktau.kz прислали видео, на котором педагог из школы-лицея имени Горького грубо разговаривает с ученицей. Педагог сама сняла это видео и отправила матери школьницы.
На видео учитель требует от школьницы снять кофту, так как в классе жарко. Однако на этом же видео видно, что и другие школьники также сидят в кофтах с длинным рукавом поверх школьных рубашек. Кроме того, она просит сдать мобильный, а когда девушка отвечает, что сдала, то возмущается, что не лично ей в руки, уточняет издание.
Я перед всем классом требую с нее снять эту кофту. Жара в кабинете. А она говорит - я мерзну. С наглой мордой! Я прошу сдать сотовый, потому что идет тест, но она мне не сдала его лично в руки. Я прошу ее выйти из класса и пойти домой, потому что она не выполняет мои требования. Обнаглела в доску! Мне охота выкинуть ее из кабинета", - говорит на видео учитель.
В управлении образования сообщили, что вопрос поведения учителя был рассмотрен на заседании комиссии.
Решением комиссии в соответствии с приказом Министерства образования и науки РК от 11 мая 2020 года № 190 "О некоторых вопросах педагогической этики" педагог привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения за нарушение основных принципов педагогической этики. В школу были приглашены родители учащейся, но они не пришли",- сообщила руководитель отдела образования Тупкараганского района Айбаршын Утесбаева.
20.09.2024, 11:40 87096
"Заявление Kaspi.kz о вводящем в заблуждение спекулятивном исследовании".
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Kaspi.kz прокомментировали исследовательский отчет, опубликованный Culper Research.
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:
Это типичная атака спекулянтов, предпринятая для того, чтобы позволить коротким продавцам получить быструю прибыль. Отчет фактически неточный, вводящий в заблуждение и намеренно созданный, чтобы запутать инвесторов. Мы являемся регулируемой публичной компанией, акции которой торговались на Лондонской фондовой бирже с 2020 года, а с недавних пор - на Nasdaq, и мы регулярно раскрываем информацию в соответствии с регулятивными требованиями. В рамках нашего недавнего IPO на Nasdaq мы прошли обширную юридическую проверку. Мы уверены в наших продуктах, отчетности, программах соответствия и средствах контроля. Как всегда, мы сосредоточены на нашей долгосрочной стратегии".
О Kaspi.kz
Миссия Kaspi.kz - создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz, которым пользуются более 14 миллионов казахстанцев и которое включает в себя ведущие в стране сервисы электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.
С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.
Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay, казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставке, с помощью которых продают свои товары по всей стране.
20.09.2024, 09:00 93341
Более 200 фактов слива нечистот в городскую канализацию и водоемы выявили в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам восьми месяцев текущего года полиция Алматы пресекла более 200 случаев слива нечистот в городскую канализацию. Нарушителей привлекают к ответственности, сообщает Polisia.kz.
Ассенизаторские машины должны сливать нечистоты в специальные разрешенные сливные пункты, где проводится промывка сетей и дезинфекция машин. Однако практика свидетельствует о том, что среди граждан есть нерадивые, которые сливают нечистоты в городскую канализацию и водоемы. Это наносит огромный ущерб бесперебойному функционированию канализационных сетей и окружающей среде, а значит, и нашему будущему поколению", - отметил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции города Алматы Серик Шумаев.
В соответствии с требованиями статьи 505 Кодекса РК об административных правонарушениях "Нарушение правил благоустройства города" эти действия влекут административную ответственность и штраф в размере 20 МРП.
19.09.2024, 18:45 116171
Интернет-мошенничество и кибербуллинг: "Лаборатория Касперского" провела исследование по детской онлайн-безопасности
Примерно каждый пятый родитель в Казахстане не знает, какая информация есть в открытом доступе на личной странице его ребенка в соцсетях
Фото: Depositphotos
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Алматы. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Международная компания "Лаборатория Касперского" провела исследование по детской онлайн-безопасности, в котором проанализировала ряд рисков для детей в киберпространстве, сообщили в компании.
В рамка исследования эксперты международной компании затронули ряд актуальных тем: онлайн-мошенничество, кибербуллинг и овершеринг.
В частности, согласно исследованию, примерно каждый пятый родитель в Казахстане не знает, какая информация есть в открытом доступе на личной странице его ребенка в соцсетях. Эксперты компании отмечают, что с детьми важно обсуждать правила безопасности в Сети, в том числе рассказывать о рисках овершеринга - то есть излишней публикации данных о себе в интернете.
Многие дети используют соцсети не только для общения и досуга, но и для самовыражения. Им важно делиться яркими моментами из своей жизни, в том числе фото и видео. Однако ребенок не всегда задумывается о рисках, с которыми он может столкнуться в Сети. Если в открытом доступе есть много личной информации, ее могут использовать злоумышленники, например, в целях мошенничества или шантажа. Поэтому родителям необходимо рассказывать детям о правилах безопасности в Сети и объяснять, зачем нужны те или иные меры предосторожности", - сообщил руководитель направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.
Также, по данным опроса "Лаборатории Касперского", каждый десятый родитель в Казахстане терял деньги из-за ошибок детей в Сети. Как отметили в компании, обычно это происходит из-за недостаточной цифровой грамотности, поэтому с ребенком важно обсуждать правила безопасного поведения в интернете.
Еще одной важной темой стал кибербуллинг. В рамках исследования родителей в Казахстане спросили, известно ли им о случаях, когда их ребенок участвовал в травле других детей в интернете.
5% признались, что такое было как минимум один раз, а 3% сообщили, что их ребенок или его друзья создавали для этого группы в соцсетях. При этом масштаб проблемы может быть гораздо серьезнее: каждый четвертый взрослый признался, что ему неизвестно, были ли такие случаи", - добавили в компании.
С полным текстом исследования и рекомендациями экспертов о том, как защитить ребенка в Сети можно ознакомится по ссылке.
19.09.2024, 09:35 127616
Какая погода ожидается в Казахстане в четверг
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - До конца текущей недели обширный антициклон по-прежнему будет охватывать большую территорию Казахстана, в связи с чем сохранится погода преимущественно без осадков. Об этом сообщает Казгидромет.
По данным синоптиков, лишь южная половина страны будет под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов, которые принесут дожди с грозами.
По республике прогнозируется усиление ветра. В ночные и утренние часы на северо-западе, севере и востоке страны ожидается туман, 19-20 сентября все еще сохранятся заморозки до 2 градусов.
В Астане: переменная облачность, без осадков, температура воздуха составит +17, +19оС.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, температура воздуха составит +20, +22оС.
В Шымкенте: переменная облачность, временами дождь, гроза, порывистый ветер, температура воздуха составит +25, +27оС.
18.09.2024, 16:37 141791
Жителей двух областей предупредили о передвижении военнослужащих
Фото: t.me/paodkb
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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве обороны Казахстана предупредили, что в рамках учений ОДКБ по территории Алматинской и Жетысуской областей будет осуществляться передвижение военнослужащих железнодорожным и автомобильным транспортом.
С 26 сентября по 7 октября 2024 года на базе учебного полигона "Берег" Алматинской области планируется проведение командно-штабного учения с коллективными миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2024".
В целях отработки учебно-боевых задач к месту проведения учения с 18 сентября комбинированным способом начнут прибывать воинские контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
В этой связи просим граждан и представителей СМИ не реагировать на распространяемые в социальных сетях слухи и доверять только официальным источникам информации", - обратились в Минобороны.
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