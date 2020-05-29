Кокшетау. 28 мая. Kazakhstan Today - В Акмолинской области выявлены 525 нарушений на открывшихся объектах, передает Kazakhstan Today.

В Акмолинской области с 11 мая начали открываться объекты общественного питания, продовольственной торговли, парикмахерских и салонов красоты и прочие организации, предоставляющие услуги населению. Работать они должны с соблюдением жестких санитарных требований, об этом говорится в постановлении главного санитарного врача области. Но, как оказалось, не все предприниматели правильно понимают новые требования и поэтому работают с нарушениями", - сообщили в управлении внутренней политики.

По информации ведомства, за две недели мобильными группами из числа сотрудников полиции, департамента контроля качества товаров и услуг, а также акиматов посещено 4211 объектов, где выявлено 525 нарушений.

В результате проведенной работы на 419 объектах торговли - 257 объектах продовольственной и 162 непродовольственной торговли - выявлены нарушения. Основными нарушениями явились несоблюдение санитарно-дезинфекционного режима, не соблюдался масочный режим, продавцы работали без перчаток, отсутствовал запас масок, на одном объекте реализовывались хлебобулочные изделия без упаковки", - проинформировала руководитель департамента контроля качества товаров и услуг Айна Мусина.

По информации ведомства, на 25 объектах общественного питания выявлены нарушения по несоблюдению дистанции между столиками, не везде персонал соблюдает масочный режим.

В 16 салонах красоты и парикмахерских также выявлены нарушения: отсутствие масок у посетителей, в помещении функционировало одновременно несколько рабочих мест.

На 65 объектах зафиксировано нахождение персонала на рабочих местах без масок.

Такие рейды группа намерена проводить ежедневно и не только по заведениям общественного питания, но и по другим объектам.

Меры, которые предпринимаются в стране на сегодняшний день, крайне важны, чтобы минимизировать риски и сохранить жизнь каждому человеку, подчеркнули в УВП.

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