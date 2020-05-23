Кокшетау. 22 мая. Kazakhstan Today - В Акмолинской области запланировано 640 грантов для реализации новых бизнес-идей, передает Kazakhstan Today.

В Акмолинской области начата выдача грантов на реализацию новых бизнес-идей", - сообщает управление внутренней политики.

Сегодня гранты поддержки в рамках второго направления программы "Развитие массового предпринимательства" получили 35 человек.

В УВП области отметили, что в данном проекте могут участвовать и безработные и самозанятые, и проживающие в сельских населенных пунктах и в малых городах. Обязательным условием участия является наличие сертификата о прохождении обучения по проекту "Бастау Бизнес". Основам предпринимательства в области до конца года планируют обучить 1363 человек.

Азиз Махмед проживает в поселке Шортанды Шортандинского района. В 2019 году обучился основам предпринимательства и получил микрокредит по программе "Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек", на сумму 4 млн тенге для строительства автомойки. Открытие автомойки состоялось в марте 2020 года.

Хочу сказать всем молодым ребятам, что это уникальная возможность для самореализации, для исполнения своих желаний. Главное - поставить перед собой цель", - отметил Азиз Махмед.

К слову, микрокредиты получил 51 человек, до конца года планируют получить еще порядка 750 человек. В прошлом году средства на стартовый бизнес получили 645 человек.

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