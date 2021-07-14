В Аксу вынесли приговор бухгалтеру детсада, которая присвоила около 14 млн тенге

АКСУ. 13 ИЮЛЯ - В Аксу вынесли приговор бухгалтеру детсада, которая присвоила и растратила около 14 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.



25-летнюю девушку признали виновной в хищениях бюджетных средств, сообщает Pavlodarnews.kz.



Дело рассматривалось в сокращенном порядке на открытом судебном заседании.



Согласно материалам проверки, за год бухгалтер детского сада присвоила и растратила около 14 млн тенге. Хищения выявил региональный департамент внутреннего государственного аудита. Деньги предназначались для расчета с поставщиками продуктов питания и заработной платы работников.



Материалы аудита передали в департамент экономических расследований по Павлодарской области.



Из приговора Аксуского городского суда, опубликованного в судебном кабинете Павлодарского областного суда, следует, что бухгалтер яслей-сада "Балдырган" перечислила на свой личный карт-счет и счет своей сестры 13 438 508,6 тенге.



Эти деньги девушка обналичивала в банкоматах Аксу и Павлодара.



Таким образом бухгалтер хотела решить свои личные вопросы. Она планировала на эти деньги сделать ремонт, а затем продать дом и вернуть похищенные средства. Однако покупатели затянули с расчетом за недвижимость, и обман раскрылся.



"Суд признал женщину виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 189 УК и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на пять лет. На основании статьи 63 УК назначенное наказание считать условным", – говорится в приговоре.



Фемида приняла во внимание, что девушка впервые привлекается к уголовной ответственности, ее положительные характеристики по месту жительства, молодой возраст, а также полное возмещение ущерба и раскаяние подсудимой.



Приговор вступил в законную силу.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства