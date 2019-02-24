Актау. 22 февраля. Kazakhstan Today - В Актау директора детсада "Айналайын" оштрафовали за избиение воспитателя, передает Kazakhstan Today.

В специализированном административном суде Актау рассмотрено дело в отношении Гульжанат Муратбай по пункту 1 статьи 73-1 КоАП (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности), пишет Lada.kz

Судом установлено, что 14 февраля, около 17.00, директор детского сада "Айналайын" при разногласии с помощником воспитательницы У., ударив ее посудой по голове, причинила легкий вред здоровью. Вина директора доказана заключением медэкспертизы и показаниями свидетелей", - прокомментировали в суде.

Постановлением суда директор сада признана виновной и оштрафована на 37 875 тенге. Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в детском саду "Айналайын" произошла драка между директором и воспитателем учреждения.

Работа детского сада "Айналайын" была приостановлена до конца работы специальной комиссии, которая была создана после конфликта воспитателя и директора дошкольного учреждения.

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