В Актау группа мужчин напугала рожениц, устроив ночью беспредел на территории роддома

Актау. 5 июня. Kazakhstan Today - В Актау в ночь на 5 июня новоиспеченный отец и его друзья приехали на территорию перинатального центра и устроили целую вакханалию, напугав персонал и пациенток роддома, передает Kazakhstan Today.

Ночью, около 15-20 молодых людей дождались, когда шлагбаум для спецтранспорта будет открыт, и заехали на территорию ОПЦ. Вокруг здания парни, громко сигналя, стали нарезать круги и шуметь. В какой-то момент автомобиль остановился, они разлили бензин под окнами здания и подожгли. При этом ни один из них не задумался о безопасности рожениц, их детей и медиков", - сообщает портал инАктау со ссылкой на пресс-службу областного департамента здравоохранения.

По словам представителя ведомства, дежурный охранник пытался остановить вакханалию и вывести толпу, но на его просьбы не отреагировали. Тогда сотрудникам пришлось прибегнуть к помощи полиции.

Они вызвали полицию, чтобы утихомирить парней, но, к сожалению, пришедшие на вызов полицейские, вместо того, чтобы оформить их по всей строгости закона, обнялись и ушли вместе с хулиганами", - сообщили в пресс-службе.

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