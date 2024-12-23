22.12.2024, 19:49 84541
В Актау наказали владельца передвижного зоопарка
Фото: istockphoto.com
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Актау. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На протяжении двух недель волонтеры добивались приостановки работы передвижного зоопарка из-за неподобающего, по их мнению, отношения к животным, сообщает Lada.kz.
В Актауской городской территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, специалисты которой проводили проверку, сообщили о ее результатах.
У диких животных имеются ветеринарные справки, паспорта, они привиты", - заявили в ведомстве.
В пределах своей компетенции специалисты нарушений не обнаружили.
Однако, по информации областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, за нарушение законодательства в области ответственного обращения с животными хозяину передвижного зверинца грозит штраф до 30 МРП (110 760 тенге).
Ранее волонтеры заявляли, что дикие животные и птицы содержатся в крайне неблагоприятных условиях. После природоохранная прокуратура поручила проверить содержание зверей.
Напомним, казахстанским законодательством об ответственном обращении с животными предусмотрена норма, которая запрещает выставку диких животных, передвижные зоопарки, передвижные океанариумы и так далее. Эта норма вступает в силу с 1 января 2025 года.
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23.12.2024, 16:14 7331
Расследование крушения самолета Bek Air могут возобновить в Казахстане
Основание - обращение одного из сотрудников авиакомпании
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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане рассматривается вопрос о возобновлении расследования крушения самолета авиакомпании Bek Air, которое произошло 6 лет назад под Алматы. Об этом на брифинге в мажилисе рассказал министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.
Карабаев рассказал, что расследование крушения авиалайнера завершено, однако имеется обращение одного из сотрудников авиакомпании.
Согласно обращению процедурно рассматривается вопрос о возобновлении расследования", - сказал глава Минтранса.
Напомним, в декабре 2019 года в аэропорту Алматы произошла катастрофа, унесшая жизни 12 человек. Самолет авиакомпании Bek Air выехал за пределы ВПП, пробил ограждение аэропорта и столкнулся с двухэтажным частным домом, находившимся на расстоянии 9-10 метров от ограждения.
23.12.2024, 15:28 10361
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Фото: Kaspi.kz
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22.12.2024, 16:10 106066
Столичные коммунальщики обратились к жителям города
Фото: акимат Астаны
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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с непрекращающимся снегопадом в столице коммунальными службами ведется круглосуточная работа в усиленном режиме, сообщает пресс-служба акимата Астаны.
За ночь с 21 на 22 декабря коммунальные службы вывезли из столицы более 42 тысяч кубометров снега 3033 рейсами.
В дневную смену 22 декабря в снегоуборочных работах задействованы 2603 дорожных рабочих и 1595 единиц спецтехники.
По правилам, в первую очередь, в городе очищают участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью - площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.
Просим жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности, воздержаться от дальних поездок в случае штормового предупреждения", - говорится в сообщении.
Всего же с начала зимы на полигоны из города 105 695 рейсами вывезли более 1 млн 336 тыс. кубометров снега.
Напомним, 20 декабря из-за сильного снегопада в аэропорту Алматы произошла задержка рейсов.
21.12.2024, 19:27 172436
Спасатели ДЧС ВКО показали, чем опасна пиротехника
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области показали, чем опасна пиротехника, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Основу петард представляют взрывоопасные смеси горючих веществ и окислителей. Несмотря на то что так называемые бомбочки имеют небольшой размер, они достаточно опасны и могут нанести травмы", - заявили специалисты ДЧС ВКО.
Они подожгли пиротехнические изделия и накрыли емкостью. Мощность каждого фейерверка была продемонстрирована тем, на какое расстояние отлетала емкость.
Ранее доцент кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды факультета естественных наук Евразийского национального университета имени Гумилева, PhD Гульнур Саспугаева заявила журналисту Kazakhstan Today, что фейерверки загрязняют окружающую среду вредными веществами и несут угрозу для животного и растительного мира.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Фейерверки (150-170 децибел) оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Считаете ли вы необходимым запретить их использование в жилых массивах и вблизи больничных комплексов, домов престарелых, около кладбищ и т.п.?"
71% участников опроса ответили: "Да, фейерверки следует запретить полностью"; 11% выбрали ответ: "Необходимо разрешить использование пиротехники только на городских площадях, в ТРЦ и офисных центрах"; 14% считают, что фейерверки необходимо взрывать везде и ограничения не нужны, и 4% участников опроса выбрали ответ: "Мне все равно".
Таким образом, подавляющее большинство респондентов высказались в пользу использования пиротехники в специально отведенных местах: на городских площадях, на территориях ТРЦ и в офисных центрах, в рекреационных зонах, на стадионах с обязательным привлечением пожарных, медицинских и правоохранительных служб.
21.12.2024, 16:33 180876
В Алматы 30 человек привлекли к ответственности за перекрытие улицы ради молитвы
В полиции города призвали граждан к неукоснительному соблюдению законодательства
Фото: кадр из видео
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Алматы. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы 30 человек привлекли к административной ответственности за перекрытие улицы ради молитвы, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
По данному факту проведена проверка. В отношении правонарушителей приняты меры: более 30 человек, нарушивших требование статьи 614 КР КоАП (Создание препятствий для движения транспортных средств), привлечены к административной ответственности", - проинформировали в пресс-службе.
Вместе с тем в полиции призвали граждан к неукоснительному соблюдению законодательства Казахстана.
Перекрытие дороги по любым причинам является нарушением ПДД и влечет за собой ответственность", - добавили в департаменте.
Ранее в Сети появились кадры, на котором было видно, что толпа людей перекрыла проезжую часть для совершения молитвы в Алматы.
21.12.2024, 13:13 189171
Забастовка шахтеров в Сатпаеве: "Казахмыс" заявил о завершении переговоров
Стороны достигли взаимоприемлемого соглашения
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Сатпаев. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Корпорация "Казахмыс" заявила о завершении переговоров с бастующими шахтерам в Сатпаеве, передает корреспондент агентства.
Стороны достигли взаимоприемлемого соглашения", - проинформировали в "Казахмысе".
В частности, сообщается, что работники согласились с предложенными ранее условиями:
• выплата дополнительной 30% премии к 13-й заработной плате;
• введение ежеквартальных премий;
• индексация заработной платы на 8,5% с 1 января 2025 года.
Кроме того, сотрудники со своей стороны выразили готовность к возобновлению полноценной работы Южно-Жезказганского рудника.
Также председатель правления "Казахмыса" Нурахмет Нуриев отметил, что к работникам, участвовавшим в забастовке, претензий нет.
Напомним, работники нескольких шахт ПО "Жезказганцветмет" приостановили работу с требованием повышения заработной платы. Ранее в Минтруда призывали работников "Казахмыса" урегулировать трудовой спор в правовом поле, а корпорация "Казахмыс" предложила бастующим шахтерам в Сатпаеве два варианта повышения зарплаты с 1 января 2025 года.
20.12.2024, 19:12 248036
В аэропорту Алматы задерживаются десятки рейсов из-за снегопада Дополнено
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Алматы. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Авиарейсы из Алматы задерживаются в связи с сильным снегопадом, препятствующим противобледенительной обработке самолетов, сообщает пресс-служба Air Astana.
Пассажиров призывают проверять статус рейса на сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт.
Задерживаются как прибывающие, так и вылетающие рейсы.
Дополнено 20.12.2024, 19.26
В Международном аэропорту Алматы сообщили, что в связи со сложными метеоусловиями воздушная гавань будет закрыт на прием рейсов с 20.45 до 23.00 20 декабря. Рейсы на вылет будут обслуживаться по мере улучшения метеорологической обстановки.
Дополнено 20.12.2024, 20.00
По информации КГА, на данный момент из аэропорта Алматы задерживается 9 рейсов на вылет, 12 рейсов на прилет, 2 отмененных рейса.
Фактическая метеосводка: видимость 200 м, скорость ветра 5 метров в секунду, ливневый снег и замерзающий туман. По прогнозу до 21.00 - сильный ливневый снег, порывы ветра 16 метров в секунду, видимость 200 м.
Задержки рейсов происходят по причине обеспечения безопасности полетов для пассажиров, что является приоритетом в гражданской авиации. Задержанные рейсы могут привести к цепной задержке последующих рейсов, в связи с чем пассажирам рекомендуется уточнять статус и время вылета своего рейса заблаговременно в справочных службах авиакомпаний и аэропорта", - подчеркнули в ведомстве.
20.12.2024, 14:26 267321
Около 6 тысяч дорожных аварий зарегистрировано с начала года в Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года на территории Алматы произошло 5930 дорожно-транспортных происшествий, в результате чего 6504 человека получили травмы, еще 94 погибли, сообщает Polisia.kz.
Основные причины ДТП - сознательное нарушение водителями и пешеходами правил дорожного движения.
Всем известно, что законодательством ужесточена ответственность за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Водители, лишенные прав управления автотранспортом, которые сели за руль, будучи в опьянении, привлекаются к уголовной ответственности и лишаются свободы сроком до пяти лет, с пожизненным лишением прав управления транспортными средствами. В этом году в мегаполисе за нарушения ПДД, повлекшие смерть человека, а также за пьяную езду без прав задержаны и взяты под стражу 120 водителей", - сообщили в полиции.
В МВД призвали соблюдать правила дорожного движения: быть бдительными, управлять транспортным средством со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и техническое состояние машины, а также дорожные и метеорологические условия.
Стоит отметить, что жители Алматы часто жалуются на плохое состояние городских дорог. Этой весной читатели также обращались к нам с жалобой. Возмущенные алматинцы отмечали, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.
В социальных сетях также появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц. Кроме того, в редакцию неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова, рядом с храмом святого князя Владимира.
Сенатор Талгат Жунусов отметил низкое качество строительства, плохое состояние дорог и придорожного сервиса в Казахстане. Он подчеркнул, что от качества дорог и придорожной инфраструктуры зависит безопасность дорожного движения.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today проблему качества автомобильных дорог в Казахстане. Он подчеркнул, что проблема стала особенно острой в последнее время, когда еще не введенные в эксплуатацию дороги начали разрушаться прямо на глазах. На них повсюду трещины, ямы и другие дефекты.
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