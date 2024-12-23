В Актау наказали владельца передвижного зоопарка

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Актау. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На протяжении двух недель волонтеры добивались приостановки работы передвижного зоопарка из-за неподобающего, по их мнению, отношения к животным, сообщает - На протяжении двух недель волонтеры добивались приостановки работы передвижного зоопарка из-за неподобающего, по их мнению, отношения к животным, сообщает Lada.kz





В Актауской городской территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, специалисты которой проводили проверку, сообщили о ее результатах.





У диких животных имеются ветеринарные справки, паспорта, они привиты", - заявили в ведомстве.





В пределах своей компетенции специалисты нарушений не обнаружили.





Однако, по информации областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, за нарушение законодательства в области ответственного обращения с животными хозяину передвижного зверинца грозит штраф до 30 МРП (110 760 тенге).





Ранее волонтеры заявляли, что дикие животные и птицы содержатся в крайне неблагоприятных условиях. После природоохранная прокуратура поручила проверить содержание зверей.



