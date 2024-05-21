20.05.2024, 11:41 65741
В Актау охранника задержали по подозрению в домогательствах к школьнице
Подозреваемый арестован на два месяца
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Актау. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау школьного охранника задержали по подозрению в домогательствах к 10-летней школьнице. Полиция Мангистауской области возбудила уголовное дело.
По данным издания Lada.kz, инцидент произошел 12 мая в школе № 10 в 11-м микрорайоне. Охранник подозвал одну из школьниц, играющих во дворе учебного заведения, а затем завел ее за стойку и начал трогать.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, с санкции суда на два месяца водворен в следственный изолятор. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщили в полиции.
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21.05.2024, 11:30 8391
В полиции разъяснили поправки в ПДД
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Алматы. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Алматы разъяснили новые поправки в правила дорожного движения, которые вступили в силу 6 мая.
Согласно новшествам, изменилась ответственность за пересечение одинарной сплошной линии разметки.
Теперь выезд на дорогу с двусторонним движением, имеющую две полосы, разделенную дорожной разметкой 1.1. ("яодинарной" сплошной) и(или) обозначенную знаком 3.20. ("Обгон запрещен"), будет квалифицироваться как выезд на полосу встречного движения. За данное нарушение предусмотрена ответственность в виде лишения права управление транспортным средством сроком на 6 месяцев", - уточнили в полиции.
Также введено ограничение движение скорости автобусов в населенном пункте до 50 километров в час. Кроме того, отдельно выделенные полосы для маршрутных транспортных средств теперь доступны для всех транспортных средств категории М3 (автобусы).
В полиции также отметили, что, если ранее опознавательный знак на транспортное средство "Лицо с инвалидностью" могло разместить на автомобиле только лицо, имеющее инвалидность 1-й и 2-й группы, теперь таким знаком могут пользоваться и лица с инвалидностью 3-й группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Такой знак дает лицам с инвалидностью преимущественное право остановки на специально отведенных стоянках (стоянка для инвалидов), а также на остановку в местах, запрещенных для стоянки.
Кроме того, введены в действие новые дорожные знаки:
- 3.9.1. "Движение на электрических самокатах запрещено":
- 5.8.6а - 5.8.6в "Перестроение на параллельную проезжую часть";
- 5.8.6г, 5.8.6д "Конец параллельной проезжей части";
- 5.16.3 "Диагональный пешеходный переход" и др.
И новые опознавательные знаки:
- "Электромобиль";
- "Автомобиль с газобаллонным оборудованием".
Напомним, в Казахстане ужесточат наказание за превышение скорости на дорогах.
20.05.2024, 13:30 60261
Более месяца жители Бостандыкского района Алматы находятся без воды
Фото: Depositphotos
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Алматы. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Бостандыкском районе Алматы порядка 20 тысяч жителей вот уже более 40 дней сидят без воды.
Около 20 тысяч жителей микрорайонов Ерменсай и Актобе в Бостандыкском районе Алматы более сорока дней сидят без воды. Единственный поставщик воды - ТОО "ГПВ "Водснаб" отключило воду в целом микрорайоне, говорится в публикации на странице Instagram-паблика kris__p__almaty.
Местные власти кроме своих обещаний, проблему так и не решили (...) Проблема длится уже много лет. Власти города продолжают давать разрешение на точечную застройку в районах, где нет необходимых условий для жизни. Сети водоснабжения и водоотведение в частных руках. Они не могут технически осилить обслуживание тех домов, которые уже имеются. Но новые проекты о поставке воды в этих районах так и не вступили в силу", - говорится в публикации.
Ранее жители горных районов Алматы жаловались на острую нехватку воды летом. По их мнению, застраивание предгорий жилыми комплексами привело к перенаселению и непропорциональному использованию водных ресурсов.
В частности, прошлым летом жители Наурызбайского района терпели неудобства от длительного отключение воды, тогда как в ГКП "Алматы су" их предупреждали об отключении воды только на два дня.
Напомним, экологи выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы и вызывает ее усиленную эрозию, что в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Также растет угроза селепроявлений. Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, является высокосейсмичной зоной и подвержен сильным землетрясениям, увеличивает опасность строительство многоэтажных зданий.
19.05.2024, 20:13 97456
В Казахстане появилась петиция за сооружение памятного мемориала и сквера первого космонавта в Алматы
По мнению автора петиции, импульсом к такому решению должно стать осознание общемировой значимости старта космической эпохи с казахстанской земли
Фото: histrf.ru
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Алматы. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане появилась петиция за сооружение памятного мемориала и сквера имени Юрия Алексеевича Гагарина на стыке одноименной улицы Гагарина и Толе би в городе Алматы, сообщил журналист и публицист, преподаватель факультета журналистики КазНУ имени аль-Фараби Арман Кудабай.
На интернет-ресурсе онлайн-петиций Alash.online появилась гражданская инициатива за сооружение памятного мемориала и сквера имени Юрия Алексеевича Гагарина на стыке одноименной улицы Гагарина и Толе би в Южной столице", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по, мнению автора петиции Армана Кудабая, импульсом к такому решению должно стать осознание общемировой значимости старта космической эпохи с казахстанской земли, начала пути человечества в космос из великой степи, забота о памяти первого космонавта, преодолевшего земное тяготение, и одновременно ко всему этому ощущение тревоги за неприкосновенность как самого названия проспекта Гагарина в городе Алматы, так и сквера перед заводом АЗТМ.
Ранее в Казахстане появилась петиция за возвращение прежнего часового пояса.
18.05.2024, 16:40 152856
Систему оповещения о землетрясениях планируют внедрить в Алматы до 1 июня
Фото: Depositphotos
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Алматы. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Система оповещения при землетрясениях Mass Alert будет внедрена до 1 июня в Алматы в пилотном режиме, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
С целью своевременного оповещения граждан в случае ЧС до 1 июня текущего года в пилотном режиме будет внедрена система Mass Alert. Оповещение населения будет проводиться с использованием технологии Cell Broadcast, которая не создает дополнительной нагрузки на сеть и позволяет мгновенно и массово оповестить сразу всех абонентов в зоне покрытия антенн базовых станций, рассказал в ходе совещания в правительстве аким Алматы Ерболат Досаев.
Вице-премьер Канат Бозумбаев поручил ускорить процесс внедрения системы экстренного оповещения населения. Эта система должна быть во всех сейсмоопасных регионах страны и работать бесперебойно.
В свою очередь министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев сообщил о внедрении обязательной системы сейсмоизоляции при строительстве жилых домов и социальных объектов на площадках с сейсмичностью 7-9 баллов. Подготовлены соответствующие поправки в нормативно-технические документы.
Бозумбаев поручил провести работу по ужесточению норм при проектировании объектов в сейсмоопасных регионах с учетом международного опыта, в том числе японского, а также усилить надзор за соответствием норм строительства с применением аккредитованных лабораторий.
По итогам совещания профильным министерствам было поручено обеспечить постоянный мониторинг за сейсмической ситуацией в стране и на регулярной основе проводить тренировки и учения по отработке действий населения в случае возникновения землетрясения.
Напомним, в январе сильное землетрясение магнитудой 6,7 напугало алматинцев. Жители южной столицы ощутили подземные толчки силой 5 баллов. Тогда не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек.
Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.
18.05.2024, 14:07 156776
Ночные беспорядки в Бишкеке: в КНБ Казахстана сделали заявление
Фото: gov.kz
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Астана. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете национальной безопасности Казахстана опровергли информацию о группах иностранных студентов, собирающихся перебраться в Казахстан после беспорядков в Бишкеке.
Информация, размещенная в некоторых СМИ о группах пакистанских студентов, собирающихся перейти из Кыргызстана в Казахстан после ночных беспорядков в городе Бишкек, не соответствует действительности", - сказано в сообщении ведомства.
Пункты пропуска на казахстанско-кыргызской государственной границе работают в штатном режиме, пограничниками Казахстана и Кыргызстана осуществляется постоянный обмен информацией о складывающейся обстановке в городе Бишкеке.
Ранее сообщалось, что драка между иностранными студентами и гражданами Кыргызстана спровоцировала массовые протесты против наплыва мигрантов в столице Кыргызстана. В ночь на 18 мая в Бишкеке прошел стихийный митинг. По информации ГКНБ Кыргызской Республики среди участников были замечены провокаторы, призывавшие в соцсетях к деструктивным действиям в отношении властей.
17.05.2024, 10:15 219926
Антикор завершил расследование в отношении председателя Комитета рыбного хозяйства
Уголовное дело направлено в межрайонный суд по уголовным делам Астаны
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении председателя Комитета рыбного хозяйства МСХ РК и руководителя управления охраны рыбных ресурсов и регулирования рыболовства комитета по подозрению в получении взяток на системной основе от представителей малого и среднего бизнеса в период с 2021 года по февраль 2024 года за общее покровительство, сообщили в пресс-службе Антикора.
Следственным судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста с использованием электронного браслета.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в межрайонный суд по уголовным делам Астаны.
Ранее сообщалось, что глава комитета МСХ подозревается в получении взяток за покровительство бизнесу.
16.05.2024, 16:15 271596
В Алматы сносят нелегально построенные магазин и столовую
С прошлого года в городе полностью или частично снесены 32 незаконных объекта
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Алматы. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В алматинском микрорайоне Шугыла сносят магазин и столовую, которые были построены без разрешительных документов, сообщили в управлении градостроительного контроля города.
В результате внеплановой проверки установлено, что собственник (физлицо) строил здание за отсутствием разрешительных документов. 28 марта 2023 года управлением собственнику выдано предписание на устранение допущенных нарушений. Поскольку собственником предписание не было исполнено, управлением подан иск на снос в Наурызбайский районный суд города Алматы", - сказано в сообщении ведомства.
В ноябре 2023 года судом исковые требования удовлетворены. Демонтаж объекта собственником начат накануне добровольно с участием судебных исполнителей департамента юстиции города.
По данным ведомства, в Алматы с прошлого года полностью или частично снесены 32 незаконных объекта, в числе которых бизнес-центры, рестораны, пристройки и автосервисы, а также крупные жилые комплексы, как "Мечта" и KHAN.
Ранее в Алматы начался снос крупного строительного объекта в горной местности на улице Кыз Жибек.
16.05.2024, 15:53 266966
Сотрудникам ревизионной комиссии в Алматы необоснованно начисляли миллионные премии
150,4 млн тенге были перераспределены на направления, где основные статьи расходов пришлись на выплату премий
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Алматы. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Высшей аудиторской палатой Казахстана выявлен целый ряд нарушений в деятельности ревизионной комиссии города Алматы. В частности, выявлены случаи распределения бюджетных средств на услуги, которые не имели реального исполнения.
По информации ВАП, в связи с отсутствием фактической необходимости в привлечении аудиторских организаций в 2022-2023 годах 150,4 млн тенге были перераспределены на другие направления, где основные статьи расходов пришлись на выплату премий. При этом при решении вопросов выплаты премий и бонусов ревизионной комиссией Алматы не в полной мере соблюдаются требования законодательства.
В течение декабря 2023 года допущены факты неоднократной выплаты премий на сумму 6,5 млн тенге "за образцовое выполнение должностных обязанностей" отдельным сотрудникам ревизионной комиссии. В частности, было до пяти случаев премирования лиц, проработавших менее квартала с момента приема на работу. При этом это происходило на фоне невыплаты командированным работникам положенных сумм на наем жилья и невыплаты причитающихся бонусов отдельным госслужащим", - рассказали в пресс-службе Высшей аудиторской палаты.
Кроме того, за 2022-2023 годы при отсутствии оценки результатов работы и подтверждения высокой эффективности труда инспекторам оплачены премии: в 2022 году - на 4,5 млн тенге, в 2023 году - на 17,2 млн тенге.
Также установлены факты нарушений и несоблюдения стандартов государственного аудита и финансового контроля, правил проведения внешнего госаудита и внутренних регламентирующих документов. В частности, имело место ненадлежащее оформление аудиторских доказательств.
Вместе с тем ревизионной комиссией не в полной степени принимались меры по привлечению к административной ответственности должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний, выданных по итогам проверок.
В ведомстве уточнили, что ревизионные комиссии осуществляют свою деятельность независимо от других органов государственного аудита, финансируются за счет средств местного бюджета и в своей работе подотчетны маслихату соответствующей области или города.
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Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?