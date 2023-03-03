В Актау пройдут антитеррористические учения

На севере, западе, востоке и в центре Казахстана сегодня синоптики прогнозируют низовую метель, гололед

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Усть-Каменогорск. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 09.00 3 марта в 2 областях Казахстана в связи с ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения на 4 участках автодорог республиканского значения. Об этом сообщили в АО "КазАвтоЖол".





В частности, ограничения введены для всех видов автотранспорта на двух участках в Абайской области:





- 971-1013-й километр трассы Алматы - Усть-Каменогорск, участок село Калбатау - граница Восточно- Казахстанской области;





- 103-198-й километр трассы Усть-Каменогорск - Семей, участок граница Восточно-Казахстанской области - город Семей.





И на двух участках в Восточно-Казахстанской области:





- 1013-1068-й километр трассы Алматы - Усть-Каменогорск, участок граница Абайской области - поворот на поселок Касым Кайсенова;





- 10-103-й километр трассы Усть-Каменогорск - Семей, участок село Герасимовка - граница Абайской области.





По данным РГП "Казгидромет", сегодня с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана погоду будет определять Атлантический циклон, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), на юге страны - дождь, временами сильный дождь. Лишь запад страны будет под влиянием поля повышенного давления, с чем сохранится погода без осадков. По территории республики ожидается усиление ветра, на севере, западе, востоке, в центре - низовая метель, гололед, на юге, западе, в центре - туман, в Туркестанской области днем в горных районах - гроза.





По данным "КазАвтоЖола", на республиканских трассах южных регионов страны началась весенняя уборка. Дорожники вывезли более 300 тонн мусора. При наступлении благоприятных погодных условий на республиканских автотрассах остальных регионов страны также будут проведены работы в рамках весенней уборки.





Дорожники призывают автолюбителей выбрасывать мусор в специально отведенные для этого места.



