В Актау установлена личность мужчины, швырнувшего девочку на землю

Актау. 19 апреля. Kazakhstan Today - Полиция установила личность мужчины, который вышвырнул девочку из машины на землю в Актау, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, личность мужчины, толкнувшего ребенка, установлена. Как выяснилось, он приходится девочке родным дядей, пишет Lada.kz.

Полицейские провели с ним профилактическую беседу.

Напомним, инцидент снял на камеру мобильного телефона очевидец в 17-м микрорайоне, около жилого комплекса "Айракты. Позже к его розыску приступила полиция.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства