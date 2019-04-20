В Актау установлена личность мужчины, швырнувшего девочку на землю

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, личность мужчины, толкнувшего ребенка, установлена. Как выяснилось, он приходится девочке родным дядей, пишет Lada.kz.
Полицейские провели с ним профилактическую беседу.
Напомним, инцидент снял на камеру мобильного телефона очевидец в 17-м микрорайоне, около жилого комплекса "Айракты. Позже к его розыску приступила полиция.
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