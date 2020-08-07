В Актау за ночь выпало семь месячных норм осадков

Актау. 6 августа. Kazakhstan Today - Сильные дожди и грозы прошли в Мангистауской области минувшей ночью, передает Kazakhstan Today.

По информации "Казгидромета", количество выпавших осадков за сутки на 5 августа 2020 года на метеостанции Форт-Шевченко составило 23 миллиметра, при норме за месяц 7 миллиметров. Между тем в ночь на 6 августа в Актау наблюдался сильный ливневый дождь с грозой, выпало 66 миллиметров осадков при норме за месяц 6 миллиметров.

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