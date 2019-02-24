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В Актау задержали бросавшегося под колеса автомобилей мужчину

29.01.2019, 12:35 11767
В Актау задержали бросавшегося под колеса автомобилей мужчину
Актау. 29 января. Kazakhstan Today - В Актау задержали бросавшегося под колеса автомобилей мужчину, передает Kazakhstan Today.
 
Ранее в Сети был опубликован видеоролик, на котором видно, как неизвестный гражданин пытается броситься под колеса грузового автомобиля, пишет Lada.kz
 
Мужчину задержали 25 января. Теперь ему грозит административное взыскание. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.
 
"На него составлен административный протокол по части 1 статьи 615 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан", - отметили в пресс-службе ведомства.
 

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