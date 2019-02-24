Актау. 29 января. Kazakhstan Today - В Актау задержали бросавшегося под колеса автомобилей мужчину, передает Kazakhstan Today.

Ранее в Сети был опубликован видеоролик, на котором видно, как неизвестный гражданин пытается броситься под колеса грузового автомобиля, пишет Lada.kz

Мужчину задержали 25 января. Теперь ему грозит административное взыскание. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

"На него составлен административный протокол по части 1 статьи 615 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан", - отметили в пресс-службе ведомства.

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