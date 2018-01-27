В Актобе арестовали водителей автобуса, в котором погибли 52 пассажира

Актобе. 26 января. Kazakhstan Today - В Актобе арестовали трех водителей автобуса, в котором погибли 52 пассажира, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в суд Актобе на санкцию привезли троих водителей автобуса, в котором заживо сгорели 52 пассажира. Водители просили суд отпустить под залог, но им отказали и отправили их в следственный изолятор, пишет "Диапазон"

Представитель прокуратуры просил всех троих арестовать на время досудебного следствия. Задержанным вменяют нарушение правил эксплуатации транспортного средства, в результате которого погибли люди.

По версии следствия, пассажиры в автобусе грелись при помощи паяльной лампы. Ее использовали несколько часов, после чего салон автобуса наполнился газобензиновой смесью. А вскоре случайно была пролита емкость с бензином, из-за чего вспыхнул пожар.

Водителей подозревают по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По этой статье им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Адвокат водителя Нуржана Кыргызбаева просил суд отпустить его под залог и объяснял, что он никак не может препятствовать следствию или куда-то сбежать. Главный водитель Максат Пернебеков обвинения в свой адрес отрицает. По его словам, в момент несчастного случая он спал и не был за рулем. Он просил суд не применять меру пресечения, связанную с лишением свободы. Третий водитель Барат Танатов в тот день ехал пассажиром. Он также просил суд не отправлять его в СИЗО, мотивировал, что у него 7 детей, из них 5 несовершеннолетних, которых некому кормить. Он также предлагал отпустить под залог.

Суд постановил арестовать всех троих и отправить в следственный изолятор на 2 месяца до завершения следствия.

Издание напоминает, что 18 января, в 320 километрах от Актобе на трассе Самара-Шымкент сгорел автобус, где находилось 57 человек. Выжить удалось лишь пятерым - трем водителям и двум пассажирам. Все погибшие - граждане Узбекистана. Автобус направлялся из Южно-Казахстанской области в Казань. У владельца автобуса не было лицензии на перевозку, а транспорт не проходил техосмотр с 2015 года.

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