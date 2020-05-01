В Актобе участковый оплатил аренду квартиры семье, потерявшей доход из-за ЧП

Актобе. 30 апреля. Kazakhstan Today - Вчера актюбинского участкового инспектора полиции Бахтияра Жакупова, который оплатил аренду квартиры нуждающейся семьи, наградили грамотой МВД за благородный поступок, передает Kazakhstan Today.

23 апреля хозяева съемной квартиры по улице Чекалина в Актобе вызвали участкового, пытаясь выселить ненужных квартирантов. У семьи с двумя малолетними детьми, которая снимала квартиру, не было денег на оплату, муж потерял работу в связи с ЧП. Хозяева квартиры вызвали участкового полицейского, чтобы тот выселил ненужных квартирантов. Однако участковый инспектор полиции Актобе Бахтияр Жакупов, войдя в тяжелое положение семьи, оказал содействие, оплатив квартплату в 40 тысяч тенге за следующий месяц проживания", - сообщили в департаменте полиции области.

Приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева Бахтияр Жакупов награжден Грамотой МВД РК. Приказом начальника ДП Актюбинской области Атыгая Арыстанова участковый поощрен денежной премией в размере двух окладов.

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