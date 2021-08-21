В Актобе второй день длится забастовка водителей автобусов

АКТОБЕ. 20 АВГУСТА - Ряд водителей общественного транспорта Актобе второй день не выходят на маршруты - они требуют вернуться к наличной оплате за проезд, отказаться от карточек, которые ввели недавно, и выплатить зарплату за июль, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Местное издание "Мой город" уточняет, что водители должны были к этому времени оформить банковские карты, чтобы получать зарплату по безналу. Сами водители отвечают, что не могут открыть карту, потому что у них есть долги по кредитам. Другие не хотят заводить карты, чтобы с них не удерживали долги по алиментам.

Заместитель акима Актобе Куандык Касымов сообщил, что для решения проблемы городского транспорта решено субсидировать социально значимые маршруты. Документы находятся на согласовании в Министерстве юстиции.

Власти рассчитывают, что на субсидии из бюджета перевозчики обновят свой парк, смогут повысить зарплату водителям и кондукторам. Также решается вопрос о привлечении третьего перевозчика. На сегодняшний день пассажиров обслуживают два автопарка. Когда появится новый перевозчик, в акимате не сообщают. В Актобе два предприятия общественного транспорта: у "Автопарка" 32 маршрута, у ПАТП - 19.

Водители ТОО "Автопарк", которые второй день не вышли на работу, говорят, что у них нет ни алиментов, ни долгов перед банками, они не против электронного билетирования, но им нужно, чтобы выплатили заработную плату за июль.

Некоторые водители ТОО "Автопарк", как и вчера, отказываются выходить. Для стабилизации ситуации вместе с ПАТП (второй перевозчик), ЖКХ и "Автопарком" на недостающие маршруты перенаправляются автобусы с других маршрутов", - прокомментировали сегодня в городском акимате.

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