Актобе. 19 сентября. Kazakhstan Today - В Актюбинской области пограничники нашли гранату в международном автобусе, передает Kazakhstan Today.

"Прошлой ночью, пограничным нарядом отделения погранконтроля "Жайсан авто" Актюбинского погранотряда при осуществлении пограничного контроля в салоне рейсового автобуса сообщением Оренбург - Актобе с использованием служебной собаки и специальных технических средств обнаружена граната "РГД-5" в количестве 1 штуки", - проинформировали в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.

На место инцидента в срочном порядке были вызваны сотрудники полиции Мартукского района, сапёры спецподразделения "Арлан" МВД РК, которые обезвредили найденное взрывчатое вещество.

Пограничникам удалось установить и задержать хозяина гранаты - пассажира данного автобуса, гражданина РК 1984 года рождения. Неоспоримым доказательством прослужило обнаруженное в мобильном телефоне задержанного гражданина фото данной гранаты", - сообщили в ведомстве.

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