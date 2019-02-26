В Актюбинской области нервная воспитатель учила детей буквам с помощью подзатыльников

Актобе. 26 февраля. Kazakhstan Today - В Сети распространилось видео, на котором воспитатель кричит на детей и бьет одну из девочек. Инцидент произошел в Актюбинской области, передает Kazakhstan Today.

На видеоролике воспитатель разучивает с детьми буквы, при этом она кричит на детей. Она из девочек не смогла назвать буквы, после чего воспитатель вызвала к доске мальчика, который их назвал. После этого педагог за ухо выволокла к доске девочку, ударила ее по голове, крича ей в ухо: "О, говори О, поняла, не У, а О!" Затем она еще несколько раз ударила ребенка по голове.

Руководитель Актюбинского управления образования Ляззат Уразбаева сообщила, что видео было снято в сентябре 2018 года в Каргалинском районе, в селе Бадамша. Снятое происходит в детском саду "Айголек" в подготовительной группе, пишет портал "Мой город"

В управлении образование видео увидели только сегодня. В райотделе образования сообщили, что на видео урок ведет воспитатель-психолог, она уволена.

Кто снял видео и распространил его в соцсетях, неизвестно.

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