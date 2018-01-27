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В Алматы 27 января отменены занятия для школьников26.01.2018
  • Фото: today
Общество  15:44

Алматы. 26 января. Kazakhstan Today - В связи с понижением температуры ниже -25 градусов отменяются занятия для учеников с 5 по 11 классы, передает Kazakhstan Today.

"27 января 2018 года, в связи с понижением температуры ниже -25 градусов в школах Алматы отменяются учебные занятия с 5 по 11 классы. В предшкольных и 1-4 классах пятидневная учебная неделя", - сообщили в Управлении образования города.

Как сообщалось ранее, сегодня в школах Алматы также были отменены занятия для учеников 1-9 классов.

Напомним, ранее ДЧС города распространял сообщение о том, что в период 24-29 января в Алматы ожидается понижение температуры ночью от 15-20 до 20-25 градусов мороза.

В этой связи ДЧС не рекомендует жителям и гостям города выходить в сильный мороз из дому без особой необходимости.

"Казгидромет" также распространил штормовое предупреждение по Алматинской области. 24-29 января в регионе ожидается понижение температуры ночью от 15-20, местами 25-30 до 20-25, местами 30-35 градусов мороза.
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