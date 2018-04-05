Алматы. 5 апреля. Kazakhstan Today - В зоне тектонических разломов в Алматы расположено около тысячи зданий, это 812 многоквартирных домов и ряд социальных объектов, передаёт Kazakhstan Today.

Как сообщил на семинаре, посвящённом получению разрешения на строительство, управляющий директор по производству АО "КазНИИСА" Ералы Шокбаров, по ним имеются рекомендации и расчёты по сейсмоусилению, пишет Krisha.kz .

По его информации, более четырёх тысяч многоквартирных домов в городе являются сейсмостойкими.

"В 2017 году по поручению акимата Алматы в лице управления архитектуры нами была проведена паспортизация 7027 объектов города на предмет сейсмостойкости: жилой фонд и социальные объекты (детские сады, школы, поликлиники, больницы и другие). Мы провели техническое обследование зданий для получения актуальных данных по степени сейсмостойкости недвижимости и оценки экономического ущерба от прогнозируемого землетрясения силой от 7 до 10 баллов. В итоге на каждый объект был создан электронный паспорт, куда вошли: адрес дома, наличие или отсутствие сейсмоусиления, перепланировок, реконструкций, фотографии объекта... В рамках паспортизации были проверены 6 547 жилых объекта, 323 школы, 246 детских садов, 89 поликлиник. По результатам обследования выявлено, что сейсмостойкими являются 4 147 многоквартирных домов, построенных до 2001 года, - сообщил директор.

Также он заявил, что при изготовлении электронных паспортов многоквартирных домов эксперты показали наглядно, какие стены можно сносить при перепланировках.

"Для каждого типа дома мы указали, какие перегородки можно демонтировать, а какие - нет. Их выделили соответствующим цветом: синим и красным. Например, в паспорте чётко видно, что в панельных домах можно демонтировать только перегородки в санузлах и внутренние деревянные шкафы", - отметил Шокбаров.

По его словам, работа над электронными паспортами уже завершена, все данные переданы в управление архитектуры.

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