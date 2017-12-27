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В Алматы мешающие уборке снега автомобили будут убирать эвакуатором27.12.2017
Общество  09:08

Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - Жителей Алматы просят не парковать автомобили вдоль дорог и не мешать уборке снега, передает Kazakhstan Today.

"В связи с начавшимся в городе Алматы выпадением дождя и ожидающимся снегопадом в ночной период с 26 на 27 декабря, который прогнозируется с перерывами до 28 декабря 2017 года, акимат города Алматы просит автолюбителей с пониманием отнестись к проведению снегоуборочных работ и убрать припаркованный автотранспорт с обочин дорог, особенно в ночное время", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.

Вместе с тем в акимате предупредили, что препятствующий проведению работ по уборке снега автотранспорт будет перемещен эвакуатором.

Также автомобилистам рекомендовано отказаться от пользования личным транспортом в связи с повышением риска возникновений аварий из-за непогоды и пользоваться общественным транспортом.

В случае использования личного транспорта акимат призывает водителей снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров.
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