Алматы. 8 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы началось строительство полицейских фронт-офисов, передает Kazakhstan Today.





Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, в числе первых фронт-офисы для приема граждан появятся в трех административных зданиях департамента полиции города, а также в управлении полиции Турксибского района. До конца первого квартала 2019 года просторные и светлые приемные для граждан будут построены во всех районных подразделениях ДП.





"Речь идет о стеклянных и комфортных помещениях, куда граждане могут приходить для подачи заявлений, а также получения справочной и иной информации. Во фронт-офисах предусмотрен зал ожидания, консультативный сектор и контрольно-пропускной пункт. Граждане не будут длительное время ожидать на улице, квалифицированная помощь будет оказана в кратчайшее время и в абсолютно комфортных условиях. Это, так сказать, планомерный переход на сервисную модель, о которой в своем очередном Послании говорил глава государства. Вместе с тем данное новшество также следует считать эффективным ноу-хау в рамках реформы органов внутренних дел", - отметила официальный представитель Департамента полиции города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.





Между тем в алматинской полиции напомнили, что к новому формату приема заявлений и обращений граждан личный состав перешел два месяца назад, когда мини-фронт-офисы появились в управлениях и отелах полиции всех районов мегаполиса.





Отметим, что эти приемные расположились прямо на входных группах административных зданий УП-ОП: ничего сложного, для этих целей отвели помещения, а в некоторых местах эти офисы смастерили из стеклянных перегородок. На дежурство заступали ответственный из числа руководства подразделения, следователь, оперативный сотрудник и в обязательном порядке ветеран органов внутренних дел. Эффективность данного проекта мы констатировали уже спустя неделю: время приема заявлений от граждан сократилось до 15 минут и общественность дала положительную оценку", - резюмировала подполковник Азирбек.





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