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В Алматы обновили автобусы на маршруте №6926.01.2018
Общество  15:29

Алматы. 26 января. Kazakhstan Today - В Алматы в рамках реализуемой транспортной реформы продолжается обновление подвижного состава общественного транспорта, передает Kazakhstan Today.

"Сегодня на маршрут №69 выехали новые автобусы малой вместимости. Ранее перевозчиком на данном маршруте не соблюдался интервал, вкупе с неудовлетворительным техническим состоянием автобусов, вызывая нарекания пассажиров", - отметили в городском акимате.

С сегодняшнего дня маршрут, пролегающий от микрорайона Улжан-1 до рынка "Жетысу" и охватывающий микрорайон Ожет, микрорайон Кайрат, проспект Райымбека, Кульджинский тракт, обслуживается 10 единицами нового подвижного состава.


Напомним, автобусы обновлены на маршрутах №131, 115, 127, 12, 22, 70, 86, 65, 103, 50, 126, 112, был возобновлен маршрут №77, запущены маршрут №1 и магистральный маршрут №201. Для полноценного транспортного обслуживания присоединенных к городу с соседней области поселков были запущены 10 маршрутов.
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