В Алматы прошла фотовыставка Синьцзяна (ФОТО)

Алматы. 20 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы накануне новогодних праздников состоялась фотовыставка под названием "Прекрасный Синьцзян", передаёт корреспондент агентства.





Фотовыставка организована Генеральным консульством Китая. По словам организаторов, за последние годы в округе Синьцзяна произошли колоссальные изменения.





"Синьцзян непосредственно граничит с Казахстаном и имеет традиционные связи, хорошую основу сотрудничества, которое надо продолжать, дружбу следует укреплять. Синьцзян имеет преимущества для дальнейшего развития всестороннего сотрудничества с Казахстаном. Поэтому мы считаем, что выставка фотографии имеет смысл", - подчеркнул генеральный консул Китая г-н Чжан Вэй.





Участникам мероприятия представлены 40 лучших фотографий, которые всесторонне показывают жизнь местного населения, раскрывают их культуру и быт.





"Представленные сегодня фотографии были тщательно отобраны нами. За каждой из этих фотографий стоит одна история. Уверен, что фотографии всесторонне отображают экономическое, социальное и культурное развитие Синьцзяна и помогут лучше узнать о реальной ситуации там. Синьцзян граничит с Казахстаном, и обе страны имеют глубокую основу сотрудничества", - рассказал генконсул.





При этом он выразил надежду, что это фотовыставка вызовет более глубокий интерес к Синьцзяну и поднимет новую волну интереса к региону.





"В начале этого года глубокоуважаемый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев выдвинул 10 главных задач в условиях четвёртой промышленной революции. Недавно опубликовал послание, где отмечает рост благосостояния казахстанцев, повышения доходов и качества жизни. И статью "Семь граней Великой степи", в которой определили дальнейшее направление развития Казахстана. Выдвинул множество конкретных решений и требований. Мы внимательно изучаем эти труды и надеемся найти в них точки соприкосновения сотрудничества, чтобы содействовать совместному развитию и процветанию двух стран", - добавил Чжан Вэй.













В свою очередь заместитель руководителя представительства Министерства иностранных дел Республики Казахстан в городе Алматы Асхат Сыздыков в приветственном слове поздравил присутствующих с наступающими праздниками, а также выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений между Казахстаном и КНР. В качестве ключевых особенностей взаимодействия он назвал незыблемую дружбу и межнациональные отношения.





Ранее по случаю 40-летия политики реформ и открытости, в Пекине состоялось пленарное заседание с участием представителей всех кругов общественности. Было отмечено, что Синьцзян, как одна из самых больших по площади из провинций и районов Китая, начала быстрое и динамичное развитие, которое наблюдалось с 2012 по 2017 годы. Большую модернизацию претерпела инфраструктура. Протяженность скоростных магистралей достигла 4578 километров. Заметно повысился уровень жизни синьцзянцев. Располагаемый доход на душу населения в городах и сёлах вырос до $4730 и $1698 соответственно. Ускоренно развивалась туристическая отрасль. В 2017 году Синьцзян принял 107 млн туристов, что на 32% больше по сравнению с предыдущим годом. Шелковый путь, лыжный туризм, национальный колорит - все это вместе создаёт новый туристический бренд Синьцзяна.









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