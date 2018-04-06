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В Алматы протестируют автобус на газе марки "Iveco"06.04.2018
Общество  13:23

Алматы. 6 апреля. Kazakhstan Today - Итальянская компания "Iveco" предоставила автобус на газе для тестирования на маршрутах Алматы, передает Kazakhstan Today.

Это низкопольный 12-метровый автобус, оснащенный кондиционером, пандусом, видеокамерами, вмещающий до 100 пассажиров.


Как сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Максут Исахов, автобус на газе в течение трех месяцев будет обслуживать маршрут №12, курсирующий от гостиницы Казахстан до ВСК "Медеу".

"Автобусы данной марки зарекомендовали себя на мировом рынке с положительной стороны, но для нас важно протестировать его в условиях Алматы, поэтому для максимальной нагрузки выбран именно этот маршрут. В рамках реализуемой по поручению акима Алматы транспортной реформы в городе создается необходимая инфраструктура для обслуживания автобусов на газе, обеспечена прозрачность системы, в Алатауском районе ведется строительство автопарка на 200 автобусов, в связи с этим производители проявляют интерес. После сопоставления всех характеристик с учетом оптимального сочетания цены и качества, перевозчиками будут приобретаться автобусы определенной марки", - отметил он.

По словам регионального менеджера CNH Industrial Роберто Бонзо, автобус для Алматы привезен из Европы и соответствует самым высоким стандартам качества.

"Если перевозчики Алматы остановятся на нашей марке, то мы сможем предоставить автобусы отечественной сборки, которая производится на заводе в городе Костанае. Соответственно, будут предлагаться выгодные ценовые и гарантийные условия", - отметил управляющий директор ТОО "СарыаркаАвтоПром" Орудж Назаров.

Напомним, что на маршруте №12 также тестируется автобус на газе марки "Mercedes-Benz".

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