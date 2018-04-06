В Алматы проведут реконструкцию вокзалов

Алматы. 6 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании общественного совета по работе городских вокзалов исполнительный директор по вокзальному хозяйству АО "НК "Казакстан темір жолы" Жубан Корпебаев сообщил о планируемом ремонте и реконструкции вокзалов Алматы-1 и Алматы-2, передает Kazakhstan Today.
"По вокзалу Алматы-1 разработка проектно-сметной документации будет завершена к ноябрю 2018 года, а ремонтные работы - к концу 2019 года", - сообщил Корпебаев.
Он пояснил, что будет полностью обновлена вся инженерная система, инфраструктура, расширена площадь самого вокзала, залов ожидания и основных платформ.
Также, по его словам, в этом году планируют начать разработку проекта реконструкции вокзала Алматы-2.
"Работы по ПСД завершатся в середине 2019 года, а строительно-монтажные работы - до декабря 2020 года", - сказал Корпебаев.
Он отметил, что предполагается большая реконструкция - строительство дополнительного терминала, переходов на вторые, третьи, четвертые пути и пассажирских платформ для пригородных маршрутов.
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